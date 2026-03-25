Tunisie: Industries électriques et mécaniques - Plus de 28 milliards de dinars d'exportations, 76,6 % vers l'UE

Voici les données statistiques sur le secteur des industries mécaniques et électriques (IME) en Tunisie, telles que rapportées par le Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME)

· Nombre des entreprises : 914 employant chacune 10 ouvriers et plus

· Nombre total d'emplois : 157 983

Le secteur des industries mécaniques et électriques se divise en deux branches :

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· Secteur des industries mécaniques et métallurgiques (IMM)

Ce secteur compte 574 entreprises employant 10 ouvriers et plus, dont 192 sont des entreprises totalement exportatrices.

Les entreprises employant 10 employés et plus emploient au total 48 531 ouvriers, dont 25 436 opérant dans des entreprises totalement exportatrices et 23 095 dans des entreprises partiellement exportatrices.

· Le secteur des Industries électriques, électroniques et de l'électroménager (IEEE)

Ce secteur compte 340 entreprises employant 10 ouvriers et plus, dont 241 sont des entreprises totalement exportatrices.

Les entreprises employant 10 ouvriers et plus emploient au total 109 452 ouvriers, dont 101 108 dans des entreprises totalement exportatrices et 8 344 dans des entreprises partiellement exportatrices.

Le secteur des industries mécaniques et électriques (IME) contribue de manière significative à l'économie nationale, soit une contribution à hauteur de 51 % du volume total des exportations des industries manufacturières, pour une valeur dépassant les 24 milliards de dinars. Il fournit plus de 30 % des emplois du secteur et environ 20 % des investissements étrangers.

Selon les chiffres officiels, le secteur des industries mécaniques, électriques et électroniques (IMEE) est le principal catalyseur des exportations tunisiennes, représentant 46 % du total des exportations du pays.

Les exportations de ce secteur ont enregistré une hausse, passant de 24 494,2 millions de dinars (MD) en 2022 à 28 388,7 MD en 2023, puis à 28 729,36 MD en 2024, soit une augmentation de 1,2 % par rapport à 2023.

76,6% des exportations des industries mécaniques et électriques sont destinées vers l'Union européenne.