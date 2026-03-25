Tunisie: Incendie à l'Hôpital régional Mohamed Tlatli de Nabeul - La protection civile en action

Un incendie s'est déclaré ce mercredi à l'Hôpital régional Mohamed Tlatli à Nabeul. Selon les premières constatations, l'incendie reste partiel et aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent.

Les unités de la protection civile de la région poursuivent leur intervention pour maîtriser les flammes et sécuriser les lieux.

Parallèlement, les autorités sécuritaires ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes de l'incendie et d'évaluer les circonstances de cet incident.

Cet établissement hospitalier, qui abrite principalement des services destinés aux femmes et aux nouveau-nés, rend ce type d'incident particulièrement sensible, suscitant une vigilance accrue des équipes sur place.