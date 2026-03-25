Tunisie: Aptamil - Certains lots retirés des pharmacies

25 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en Tunisie a annoncé mercredi le rappel de certains lots de lait infantile Aptamil, précisant que les autres produits disponibles sur le marché sont conformes aux normes européennes en vigueur. Selon le Conseil, cette mesure ne concerne que des lots spécifiques et constitue une action préventive volontaire du fabricant, visant à améliorer en continu ses formules et à les aligner sur les dernières recommandations scientifiques.

Tous les lots concernés ont été retirés des pharmacies, et le Conseil a assuré qu'ils ne présentent aucun danger pour la santé des nourrissons. Les produits Aptamil 1, 2 et 3 pourraient toutefois connaître un léger déséquilibre dans leur disponibilité jusqu'à la première semaine d'avril 2026, avant un réapprovisionnement conforme aux normes européennes les plus récentes.

Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a invité les parents à se référer aux informations officielles et à ne pas se laisser influencer par les rumeurs ou interprétations erronées circulant sur les réseaux sociaux. Pour toute question, il est possible de contacter directement le médecin de l'enfant ou le numéro vert indiqué sur l'emballage : 3300351.

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