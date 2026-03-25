Tunisie: Relations tuniso-allemandes - Une coopération consolidée à l'occasion du 70e anniversaire

Dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue à Berlin les 24 et 25 mars 2026, et dans le but de renforcer le dialogue avec les institutions intellectuelles allemandes, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a présidé, le 25 mars 2026, une table ronde de dialogue dans la capitale allemande, organisée par l'Institut Allemand des Affaires Internationales et de Sécurité (SWP), avec la participation de plusieurs parlementaires, présidents et représentants de centres de recherche de renommée en Allemagne, ainsi qu'un groupe de journalistes et d'experts spécialisés dans les affaires internationales.

Cette séance de dialogue a constitué une occasion de mettre en lumière la profondeur des relations d'amitié et de coopération entre la Tunisie et l'Allemagne, dans le contexte de la célébration par les deux pays du 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. À cette occasion, M. le Ministre a présenté les positions de la Tunisie sur plusieurs questions régionales et internationales importantes, ainsi que sa vision concernant un certain nombre de dossiers d'intérêt commun, tels que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales et sa position face aux conflits en cours au Moyen-Orient, en particulier la question palestinienne.

Dans ce cadre, M. le Ministre a réaffirmé l'attachement de la Tunisie aux principes du droit international et à la résolution pacifique des différends, ainsi que son respect du principe de souveraineté des États et sa condamnation de toute agression contre le territoire d'un État ou de toute violation de son intégrité territoriale.

Il a également souligné que l'intensification des tensions et des crises aux niveaux régional et international met en évidence le besoin urgent de dialogue et de solutions diplomatiques, en plus de la promotion des valeurs de coopération et de solidarité entre les États pour surmonter les conséquences de ces crises. Cela confirme le rôle central des Nations Unies en tant que plateforme de négociation et de diplomatie, qui doit assumer pleinement sa responsabilité en tant que principale instance de règlement pacifique et de renforcement de la stabilité internationale.

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Par ailleurs, M. le Ministre a insisté sur l'importance pour la Tunisie et l'Allemagne, qui célèbrent cette année le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques et entretiennent des liens d'amitié et de coopération remarquables à tous les niveaux, de poursuivre le développement de ces relations, qui font aujourd'hui de l'Allemagne l'un des principaux partenaires de la Tunisie dans les domaines de l'investissement, du commerce, ainsi que de la coopération technique, financière, scientifique et technologique.

Il a aussi évoqué la contribution active de la communauté tunisienne résidant en Allemagne, qui compte plus de 130 000 membres, dans tous les domaines économiques et scientifiques en Allemagne, ainsi que la dynamique qui caractérise les relations de coopération décentralisée entre les villes et régions tunisiennes et allemandes.

M. le Ministre a insisté sur la volonté commune des deux pays de continuer à renforcer ce partenariat stratégique et de le développer davantage, notamment dans les domaines du tourisme, du développement durable, des énergies renouvelables et des secteurs liés au savoir et à la recherche scientifique.

La rencontre a été marquée par un débat ouvert sur l'état et l'avenir des relations internationales, les moyens de renforcer la coopération internationale et de soutenir la stabilité au Moyen-Orient. M. le Ministre a réaffirmé que la Tunisie continuera à soutenir les causes justes et à s'engager à appuyer des approches globales pour résoudre les crises régionales conformément aux principes du droit international, en respectant les valeurs de bonne gouvernance et en poursuivant les réformes législatives afin de consolider la souveraineté de la Tunisie et le respect des choix de son peuple.