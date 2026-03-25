Afrique du Nord: Le président de l'ARP reçoit l'ambassadeur algérien à Tunis pour renforcer la coopération bilatérale

Le président de l'Assemblée des représentants du peuple, le général Ibrahim Bouderbala, a reçu ce mercredi 25 mars 2026 au Palais du Bardo Azzouz Baâlal, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire à Tunis. La rencontre s'est déroulée en présence de M. Anouar Marzouki, vice-président de l'Assemblée, et de M. Fakhri Abdelkhalek, député assistant du président chargé des relations extérieures, des Tunisiens à l'étranger et de la migration.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé les relations historiques et profondes qui unissent la Tunisie et l'Algérie, mettant en avant la proximité constante entre les deux peuples. Cette relation repose sur des liens historiques solides et sur la volonté continue de renforcer la coopération bilatérale sur tous les plans.

L'ambassadeur Azzouz Baâlal a transmis au président de l'Assemblée les salutations de son homologue, Ibrahim Boughali, président de l'Assemblée populaire nationale algérienne, et lui a remis une lettre écrite. Il a souligné l'importance des relations parlementaires entre les deux pays et leur évolution constante, affirmant sa satisfaction quant au rythme de la coopération existante.

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Selon lui, les relations bilatérales reposent sur des bases solides et une volonté commune fondée sur la consultation et la coordination continues sur toutes les questions d'intérêt commun, tant au niveau bilatéral que multilatéral. L'ambassadeur a insisté sur la conscience partagée par les deux pays face aux enjeux mondiaux actuels, aux transformations qui touchent l'Afrique du Nord et les pays du Maghreb, et à la nécessité de redoubler d'efforts pour relever ces défis, tout en respectant les principes de souveraineté et de non-ingérence. Il a affirmé que cet engagement constitue une base solide pour une coopération stratégique et multiforme couvrant l'ensemble des secteurs.

Lors de l'entretien, Azzouz Baâlal a également présenté un point détaillé sur les évolutions de la vie politique en Algérie, mentionnant notamment les modifications constitutionnelles attendues concernant les conditions de candidature à la présidence de la République, l'organisation de la prestation de serment, l'élargissement des pouvoirs présidentiels, la réforme du Conseil supérieur de la justice, ainsi que des ajustements des conseils locaux et d'autres amendements visant à développer davantage la vie politique du pays.

Pour sa part, le général Ibrahim Bouderbala a exprimé sa satisfaction face à la dynamique constante des relations tuniso-algériennes, soulignant l'harmonie et la coordination permanentes qui caractérisent cette coopération, enracinée dans l'histoire et la lutte communes. Il a rappelé que ces relations positives constituent une base solide pour une coopération horizontale fructueuse et diversifiée, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel, scientifique et académique, tout en incluant un dialogue politique régulier.

Le président de l'Assemblée a également mis en lumière les progrès des relations parlementaires et l'attention mutuelle portée à leur renforcement. Il a insisté sur l'importance de la consultation continue entre les députés tunisiens et algériens dans les différents forums parlementaires arabes, régionaux et internationaux, contribuant ainsi à consolider la coopération bilatérale et à affirmer la position des deux pays sur les dossiers d'intérêt commun.