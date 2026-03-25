Tunisie: Jeunes médecins - Sit-in annoncé pour réclamer un hommage officiel à Jed Henchiri

25 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

L'Organisation tunisienne des jeunes médecins a appelé à un rassemblement de protestation prévu le samedi 28 mars 2026 à 10h00 à la Faculté de médecine de Sfax, afin de soutenir une revendication portant sur l'hommage à Jed Henchiri, fondateur de l'organisation.

Dans un communiqué rendu public, l'organisation a invité l'ensemble des médecins, internes et étudiants à participer massivement à ce mouvement, présenté comme un moyen de faire aboutir une demande jugée légitime. Celle-ci consiste à attribuer le nom de Jed Henchiri à l'un des amphithéâtres de la faculté, ainsi qu'à y installer une plaque commémorative retraçant son parcours militant et ses contributions à la défense de la santé publique et de la formation médicale.

Selon la même source, cette initiative se heurte au refus de l'administration de la Faculté de médecine de Sfax, qui, d'après l'organisation, n'a fourni aucune explication ni justification à cette position.

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L'Organisation tunisienne des jeunes médecins souligne que Jed Henchiri ne se limitait pas à son statut de jeune praticien, mais incarnait « une voix libre » et « un défenseur acharné » de la dignité des médecins ainsi que du droit à la santé pour tous. Elle estime que la reconnaissance de son engagement constitue un minimum au regard de son parcours et de son rôle dans la structuration du mouvement des jeunes médecins en Tunisie.

Le rassemblement annoncé vise ainsi à exercer une pression symbolique sur l'administration afin d'obtenir l'acceptation de cette demande. L'organisation considère que la mobilisation attendue des professionnels de santé et des étudiants pourrait constituer un signal fort en faveur de cet hommage, qu'elle qualifie de « mérité ».

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