Tunisie: Affaire Jarraya - 15 ans de prison pour « mise à la disposition d'une armée étrangère »

25 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis a prononcé, mardi 24 mars 2026, de lourdes peines de prison dans l'affaire dite de « mise de soi à la disposition d'une armée étrangère ».

L'homme d'affaires Chafik Jarraya a été condamné à 15 ans de réclusion. Un ancien directeur général des services spécialisés du ministère de l'Intérieur a, quant à lui, écopé d'une peine de cinq ans de prison.

Dans le même dossier, la juridiction a également condamné cinq accusés en fuite, dont des étrangers, à 25 ans de prison avec exécution immédiate, selon une source judiciaire.

Pour rappel, la chambre d'accusation spécialisée dans les affaires de terrorisme près la cour d'appel de Tunis avait précédemment décidé de renvoyer Chafik Jarraya devant la chambre criminelle en état de détention. Un ancien haut responsable sécuritaire avait été poursuivi dans la même affaire en état de liberté, aux côtés d'autres accusés en fuite.

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Les prévenus étaient poursuivis pour des faits liés à la mise de soi à la disposition d'une armée étrangère en temps de paix, une infraction considérée comme grave au regard de la législation en vigueur.

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