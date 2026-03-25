Tunisie: Allemagne - La deuxième terre d'accueil des étudiants tunisiens

Dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue à Berlin, Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a tenu, le 24 mars 2026, au siège de l'Ambassade de Tunisie, une rencontre avec des membres de la communauté tunisienne résidant en Allemagne.

Au début de cette rencontre, le Ministre a souligné la portée symbolique de sa visite à Berlin, qui coïncide avec la célébration par notre pays du 70e anniversaire de l'indépendance ainsi que des soixante-dix ans de l'établissement des relations diplomatiques avec l'Allemagne, mettant en avant la solidité et la diversité du partenariat avec ce pays ami.

Il a insisté sur l'attention particulière accordée par le Président de la République à l'encadrement des Tunisiens à l'étranger, précisant que l'amélioration de la qualité des services consulaires qui leur sont destinés constitue une priorité de l'action diplomatique et consulaire. Dans ce contexte, il a passé en revue les différentes initiatives prises pour simplifier les procédures et numériser les services, notamment la « plateforme du consulat numérique E-Consulat », qui a suscité un intérêt croissant pour la prise de rendez-vous à distance, ainsi que le « portail des services administratifs à l'étranger », qui permet aux membres de la communauté d'obtenir directement des actes d'état civil auprès des consulats.

Par ailleurs, le Ministre a souligné le rôle central que joue la communauté tunisienne dans le soutien aux efforts nationaux de développement, ainsi que sa contribution au renforcement des liens entre la Tunisie et l'Allemagne et à la promotion de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines. Il a, à cette occasion, salué la contribution des Tunisiens, depuis des décennies, par leur savoir et leur travail, à l'enrichissement de la vie économique, sociale et culturelle en Allemagne, les invitant à s'impliquer davantage dans la vie associative et à s'organiser afin de favoriser une meilleure intégration dans leur pays de résidence.

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Il a également mis en valeur les compétences distinguées dont regorge la communauté, qui contribuent au rayonnement de l'image de la Tunisie dans ce pays ami. À cet égard, il a souligné l'augmentation du nombre d'étudiants tunisiens dans les universités allemandes, qui a dépassé 7500 en 2024, dont 150 bénéficiaires de bourses de l'État tunisien, faisant de l'Allemagne la deuxième destination des étudiants tunisiens à l'étranger.

La rencontre a permis un échange interactif autour de plusieurs questions à caractère consulaire, ainsi qu'à la présentation de propositions pratiques visant à renforcer la présence de la Tunisie en Allemagne.