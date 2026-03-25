Tunisie: Ça commence mal pour Lamouchi - Hannibal Mejbri out, incertitudes autour d'autres joueurs

La sélection tunisienne de football devra composer sans l'un de ses éléments clés lors du prochain rassemblement, avec le forfait confirmé de Hannibal Mejbri, blessé. Un coup dur pour le nouveau sélectionneur Sabri Lamouchi, qui s'apprête à diriger son premier stage à la tête des Aigles de Carthage.

Selon plusieurs sources concordantes, le milieu de terrain ne sera pas en mesure de participer au stage prévu au Canada, en raison d'une blessure qui nécessite une période de repos. Son absence constitue un manque notable pour l'entrejeu tunisien, où il s'imposait progressivement comme un élément central.

Au-delà de ce forfait confirmé, des incertitudes persistent autour de l'état physique d'autres joueurs. Des informations évoquent notamment une possible indisponibilité du défenseur Yan Valery, également touché, sans qu'une confirmation officielle n'ait encore été apportée à ce sujet.

Ce contexte intervient à un moment clé pour le staff technique, alors que Sabri Lamouchi entame une nouvelle phase avec la sélection nationale. Le stage à venir représente une première étape importante pour évaluer le groupe et poser les bases de son projet sportif.

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Face à ces absences et incertitudes, le sélectionneur devrait être amené à ajuster sa liste et à offrir des opportunités à d'autres profils, dans l'optique de maintenir la compétitivité de l'équipe.

Malgré ces contraintes, le rassemblement constituera un test grandeur nature pour les Aigles de Carthage, appelés à s'adapter rapidement aux choix et aux orientations de leur nouveau sélectionneur.