Tunisie: L'équipe nationale tunisienne entame ses préparatifs à Toronto

L'équipe nationale tunisienne a débuté ce mercredi matin 25 mars 2026 à Toronto, au Canada, ses préparatifs pour son premier match amical contre Haïti, programmé dans la nuit de dimanche.

Les entraînements collectifs se sont déroulés sur la pelouse du BMO Field, stade emblématique de la ville, qui a accueilli l'équipe pour cette séance matinale.

Pour rappel, la sélection tunisienne est arrivée hier à Toronto en vue de ses deux confrontations amicales, contre Haïti et le Canada, afin de parfaire sa préparation et affiner ses stratégies avant ces rencontres internationales.