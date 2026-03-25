Tunisie: L'équipe nationale tunisienne entame ses préparatifs à Toronto

25 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'équipe nationale tunisienne a débuté ce mercredi matin 25 mars 2026 à Toronto, au Canada, ses préparatifs pour son premier match amical contre Haïti, programmé dans la nuit de dimanche.

Les entraînements collectifs se sont déroulés sur la pelouse du BMO Field, stade emblématique de la ville, qui a accueilli l'équipe pour cette séance matinale.

Pour rappel, la sélection tunisienne est arrivée hier à Toronto en vue de ses deux confrontations amicales, contre Haïti et le Canada, afin de parfaire sa préparation et affiner ses stratégies avant ces rencontres internationales.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.