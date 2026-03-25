Tunisie: Un mandat d'arrêt émis contre Hande Erçel dans une vaste opération anti-drogue

Une enquête judiciaire d'envergure menée par le parquet général d'Istanbul dans le cadre d'une opération anti-drogue a conduit à l'émission de plusieurs mandats d'arrêt visant des personnalités publiques et des hommes d'affaires, parmi lesquels figure l'actrice turque Hande Erçel, ont rapporté mercredi des médias turcs et internationaux.

Selon des sources judiciaires citées par la presse, y compris Al Bawaba, l'ordre de détention couvre un ensemble de seize personnes mises en cause dans une affaire liée à des infractions en matière de narcotiques, comprenant notamment la fabrication, le trafic, la possession ou l'utilisation de substances contrôlées. Parmi les noms mentionnés figurent également Hakan Sabanci, ancien dirigeant et plusieurs autres personnalités publiques et figures du milieu des affaires.

Dans le cadre de cette enquête coordonnée par les autorités judiciaires d'Istanbul, quatorze des seize personnes visées ont été placées en détention, selon les mêmes sources. Les forces de l'ordre ont précisé que Hande Erçel n'a pas encore été appréhendée car elle se trouverait à l'étranger au moment de l'opération. La justice turque a indiqué que toute personne revenant sur le territoire serait susceptible d'être arrêtée en vertu des mesures émises.

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Les autorités n'ont pas encore fourni de détails publics sur les accusations spécifiques retenues contre chaque personne visée, et aucune condamnation n'a été prononcée à ce stade. L'enquête demeure en cours.

Des représentants de l'équipe de l'actrice n'ont pas immédiatement réagi aux sollicitations de commentaires, mais des médias turcs ont indiqué qu'elle pourrait coopérer avec les autorités lors de son retour en Turquie pour clarifier sa situation.