Tunisie: Augmentations salariales - Quand et comment ?

Les augmentations de salaires et de pensions prévues par l'article 15 de la loi de finances pour 2026 restent floues et leur mise en oeuvre apparaît complexe, a indiqué Hédi Dahman, spécialiste en protection sociale.

Intervenant mardi 24 mars 2026 sur Express Fm, Dahman a ajouté que cet article prévoit des hausses dans les secteurs public et privé pour les années 2026, 2027 et 2028, incluant également les pensions des retraités. "Cependant, les taux précis, leur répartition entre secteurs et catégories professionnelles, ainsi que les modalités de mise en oeuvre, ne sont pas définis, ce qui laisse le texte dans une formulation générale et ambiguë, notamment pour le secteur privé", a-t-il encore précisé.

La mise en oeuvre effective de ces augmentations dépend de la publication d'un arrêté conjoint des ministres des Affaires sociales et des Finances, ce qui n'a pas encore été réalisé. Dahman a souligné que les évolutions internationales, en particulier la guerre en Iran, pourraient compliquer davantage la situation en raison de leurs impacts attendus sur les finances publiques, notamment sur les prix des carburants.

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La réunion qui s'est tenue lundi au palais de Carthage, sous la présidence du chef de l'État, Kaïs Saïed, avec la cheffe du gouvernement et plusieurs ministres, illustre la difficulté d'appliquer cet article, qui n'a pas été discuté dans le cadre d'un dialogue social avec les organisations professionnelles. Selon Dahman, il est probable que la mesure soit gérée techniquement via la création de commissions spécialisées pour déterminer les taux d'augmentation.

Le pourcentage des augmentations dépendra principalement des indicateurs économiques, tels que le taux d'inflation, la hausse des prix et le coût de la vie, ainsi que des effets de la conjoncture mondiale. Dahman estime que l'augmentation pourrait être de l'ordre de 4,3 %, avec une possible mise en oeuvre différée au second semestre 2026.

Enfin, il a rappelé que toute hausse des salaires ou des pensions aura un impact important sur les caisses sociales, nécessitant une approche équilibrée entre dimension sociale et viabilité financière.