Madagascar: Football - Barea - Un ancien du PSG dans le staff de Martins

Comme prévu, le sélectionneur Corentin Martins a fait appel à un nouveau technicien pour étoffer son staff en la personne de l'ancien directeur de formation du PSG, Jean-François Pien.

Une nouvelle tête au sein du staff. Comme annoncé lors du renouvellement du contrat du sélectionneur des Barea, Corentin Da Silva Martins, en février, l'ancien directeur de formation du Paris Saint-Germain, Jean-François Pien, intègre désormais le staff technique du Franco-Portugais. Le technicien français de 59 ans est déjà en déplacement en Turquie avec le groupe pour les deux matchs amicaux des Barea contre les Faucons blancs du Kirghizistan et le Nzalang Nacional équato-guinéen.

Jean-François Pien est surtout connu pour avoir été, dernièrement, le directeur du centre de formation du grand club français, le Paris Saint-Germain, de juillet 2016 à novembre 2022. Il avait débuté sa carrière de technicien en France vers 1988, au sein du club de sa ville natale, Saint-Lô, pendant deux saisons, puis au sein du FC Sens pendant six ans, de 1992 à 1998. Il a ensuite occupé le poste d'entraîneur des jeunes dans la catégorie des U18 au sein du Paris Saint-Germain de 1998 à 2001 et a été manager du SO Cholet, club de National 3.

Premier test

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pien avait aussi passé deux ans au Qatar en tant que responsable de formation au sein du Qatar SC. Il a également occupé le poste de manager dans quelques clubs de l'Hexagone, notamment avec l'équipe B du Stade de Reims pendant deux ans, de juillet 2009 à juin 2011, et au sein de l'équipe B de Nîmes, de juillet 2011 à juin 2013.

De 2007 à 2009, Pien était responsable de formation dans des clubs saoudiens, entre autres Al-Ahli SC en 2006 et 2007, puis avec le club de la ville de Riyad, en Arabie saoudite, Al-Shabab. Ce sera ainsi le premier test pour cet adjoint du head coach Corentin Martins, lors de ces deux matchs amicaux qui serviront de préparation à la phase qualificative pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Ce qui intrigue quelque peu les passionnés du ballon rond malgache, et surtout les fans des Barea, c'est que le sélectionneur n'a reconduit que trois joueurs locaux et n'a pas pris le risque de solliciter de nouvelles recrues, alors que de tels matchs amicaux sont l'occasion de tester de nouveaux membres du groupe.