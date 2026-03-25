Congo-Kinshasa: Conserv Congo sensibilise la population du Maniema sur les menaces qui pèsent sur la faune

En séjour dans la province du Maniema, Adams Cassinga, directeur fondateur de Conserv Congo, a mené une série d'activités de sensibilisation auprès de différentes couches de la population sur les conséquences des menaces qui pèsent sur la faune.

Conserv Congo est une organisation de la société civile engagée dans la lutte contre le braconnage et le trafic des espèces animales et végétales. Elle apporte son soutien à l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN) dans ses efforts de protection de la biodiversité en République démocratique du Congo.

Durant cette mission au Maniema, l'organisation a sensibilisé divers groupes sociaux afin de les informer et de les mobiliser face aux dangers que représentent le braconnage et le commerce illicite des espèces sauvages. Ces actions visent à renforcer la prise de conscience communautaire et à encourager une meilleure protection de la faune locale.