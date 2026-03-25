Congo-Kinshasa: LIPROBAKIN 61 - Marché de la liberté bat Centre supérieur militaire 63-52

La 61e édition du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa (LIPROBAKIN) s'est poursuivie ce mardi 24 mars, au stadium du Stade des Martyrs, dans la version masculine. Le Basket Club Marché de la Liberté et le Basket Club Centre Supérieur Militaire étaient aux prises.

Les deux clubs se sont quittés sur le score de 63 à 52, en faveur de Marché de la Liberté.

La veille, trois matchs étaient à l'affiche. Pour son 4e match, Chaux Sport a infligé une lourde défaite à trois chiffres au BC Don Bosco, 100 à 52. Dans l'autre rencontre du jour, City Kauka s'est imposé face au BC NMG sur la note de 56 à 30. Dans le troisième match, Bana Lingwala s'est incliné face à One Team, 91 à 60.