Maroc: Diversité et vivre-ensemble célébrés lors de l'évènement 'Femmes & dialogue, coeurs connectés' à Montréal

La première édition de l'événement "Femmes & dialogue, cœurs connectés", organisée dimanche soir à Montréal à l'occasion de la Journée internationale de la femme, a mis en avant plusieurs genres musicaux, voyageant entre les rythmes envoûtants du jazz, la ferveur du flamenco, la profondeur du patrimoine autochtone et l'univers spirituel de la musique gnaoua.

Animée par les artistes Soukaina Aouatif, Abir Elabed, Yara Georgoes, Kathia Rock et Rachid Salamate, cette première édition, initiée par l'organisme à but non lucratif Hespérides Arts et Cultures, a permis au public de vivre une expérience sensorielle unique à travers les oeuvres d'artistes confirmés ou en herbe qui ont réussi à traduire à travers leurs chansons les principes de la tolérance et du vivre-ensemble.

S'exprimant lors de cet évènement, marqué par la présence de l'ambassadeur du Maroc au Canada, Mme Souriya Otmani, M. Monsef Derraji, député de Nelligan (Québec), a mis l'accent sur la symbolique de la salle qui abrite cet évènement et qui porte le nom de Pauline-Julien.

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"Ce lieu est bien plus qu'une scène : c'est un véritable phare culturel qui fait rayonner la culture francophone et la diversité dans tout l'Ouest de l'Île de Montréal", a-t-il dit. "Je ne peux m'empêcher de penser à celle qui donne son nom à cette salle et qui disait : Je ne suis pas une chanteuse engagée, je suis engagée".

Cette phrase rappelle que "la voix des femmes, lorsqu'elle s'élève, n'est jamais isolée et porte l'écho de nos solidarités, de nos luttes et de nos espoirs communs", a estimé M. Derraji lors de cette soirée, qui s'est déroulée en présence notamment de plusieurs personnalités du monde de l'art, de la culture, des médias et de l'économie. "C'est cette force, cette résilience et cette vision dont notre monde a besoin pour bâtir des ponts là où d'autres dressent des frontières", a ajouté le député provincial d'origine marocaine.

Cette soirée, à laquelle a pris part la maire de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Danielle Myrand, a été ponctuée par l'hommage rendu à deux femmes pour leur engagement humanitaire inspirant et leurs actions dans les domaines de la santé, de la solidarité et du dialogue entre les cultures, à savoir Mme Asmae Boutaleb, fondatrice de l'Organisation maroco-canadienne de la santé, de l'enfant et de la femme (OMCSEF), et Mme Ghada Nasr, présidente de l'Association Cancer Canada Liban (A2CL).