Madagascar: Concert - Les succès de Mahaleo repris par plusieurs artistes

Ce vendredi au CCI, Top Radio offre au public un moment unique avec « Hivazo Mahaleo amin'ny fomba Hafa Kely », un concert inédit où le répertoire légendaire de Mahaleo sera revisité avec énergie, créativité et modernité.

Bien que le groupe Mahaleo sy ny Taranaka ne puisse finalement pas être présent, ce sont leurs invités de marque qui prendront le relais pour faire vibrer la scène et transmettre l'essence de leurs morceaux. Bodo, Nanie, Silo, Rojo Ny Avo, Tolotra et Mbola Talenta animeront la scène et se succéderont chacun, en solo ou en duo, apportant leur touche personnelle tout en respectant l'âme des chansons. Le public pourra ainsi découvrir une interprétation vivante et contemporaine des classiques du groupe, mêlant passion, émotion et énergie communicative.

L'objectif de ce concert est de faire découvrir ou redécouvrir la richesse et la profondeur du répertoire de Mahaleo à la jeunesse, tout en créant un pont entre générations. Chaque artiste apporte sa sensibilité unique : parmi eux, Silo, avec son univers jazz, conserve l'âme des morceaux tout en les rendant accessibles aux jeunes ; Nanie, par la douceur et la justesse de sa voix, fait ressortir l'émotion et la profondeur des textes ; Rojo Ny Avo incarne l'esprit de la jeunesse tout en rendant hommage aux classiques du groupe. Ensemble, ils offrent une expérience musicale où tradition et modernité se rencontrent.

Impact

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Le concept « Kanto Miampita » est au coeur de ce projet : il invite, selon Harilala, chef de projet Kanto Miampita, à un dialogue entre générations, où les talents actuels revisitent les morceaux emblématiques pour éveiller l'intérêt des jeunes tout en préservant la dimension éducative et spirituelle des chansons. Loin de transformer le style original, les artistes s'attachent à capturer l'âme et le message de chaque morceau, permettant au public de ressentir pleinement l'impact culturel et émotionnel de ces chansons intemporelles.

En plus des reprises, le concert promet plusieurs surprises et moments forts, conçus pour enrichir l'expérience et renforcer la transmission culturelle. Entre respect du répertoire, interprétation personnelle et interaction avec le public, « Hivazo Mahaleo amin'ny fomba Hafa Kely » s'annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui souhaitent célébrer la musique, l'héritage et la culture malgache.