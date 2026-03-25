Madagascar: Dr Paubert Tsivahiny - 'L'enfant vacciné est prêt à lutter contre les infections'

interview

La vaccination suscite encore des inquiétudes à Madagascar. Le Dr Paubert Tsivahiny, directeur du Programme élargi de vaccination, explique son importance.

Qu'est-ce qui explique la réapparition de l'épidémie de rougeole ?

L'année dernière, notre couverture vaccinale en VAR était de 77 % pour la deuxième dose et de 72 % pour la première. Il reste donc environ 23 % de la population non vaccinée. Pour que nous obtenions une immunité collective, il faut atteindre au moins 95% de taux de couverture vaccinale. Les personnes non vaccinées constituent alors un réservoir pour le virus, favorisant sa propagation.

Quelle est l'utilité des vaccins chez l'enfant ?

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La vaccination permet de provoquer la production d'anticorps de manière durable dans l'organisme. Ces anticorps protègent l'enfant en le préparant à se défendre contre les maladies correspondantes. Ainsi, le corps de l'enfant vacciné est constamment prêt à lutter contre ces infections. L'avantage du vaccin réside dans le fait que, même exposée au virus, la personne vaccinée présente rarement des complications graves.

Certaines personnes disent que les vaccins ne sont pas efficaces. Qu'en est-il ?

Les vaccins sont efficaces et offrent une réelle protection. Il arrive que des parents doutent de leur efficacité lorsqu'un enfant vacciné tombe malade. Cependant, dans certains cas, l'enfant peut être atteint de plusieurs maladies en même temps, par exemple le paludisme et la rougeole. D'après mon expérience en tant que chef d'établissement hospitalier, lors d'une épidémie en 2019, les enfants vaccinés étaient très rarement hospitalisés, contrairement à ceux qui ne l'étaient pas, qui représentaient la majorité des cas graves.

Qu'est-ce qui a motivé le choix des vaccins inclus dans la vaccination de routine actuellement ?

Ces vaccins ciblent principalement les maladies les plus présentes dans notre pays et qui figurent parmi les cinq principales causes de morbidité et de mortalité. D'autres maladies sont également présentes, mais les vaccins correspondants n'existent pas encore ou n'ont pas encore été validés par le comité scientifique local.

Message aux parents ?

Les parents ne doivent pas avoir peur des vaccins. Ils protègent les enfants et permettent également de réduire les dépenses de santé, en diminuant le risque de maladies ciblées par la vaccination.