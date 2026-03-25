Madagascar: Kere - Le Japon appuie le PAM

L'assistance alimentaire destinée aux habitants du Grand Sud va se poursuivre. Le peuple japonais a accordé une contribution de 2 millions de dollars américains, soit près de 8 milliards d'ariary, pour soutenir les personnes victimes de l'insécurité alimentaire dans le Sud.

« Le Japon, aux côtés du peuple malgache, est déterminé à faire face aux défis du changement climatique et de la sécurité alimentaire. Nous allons au-delà de l'aide d'urgence en offrant un soutien qui vise à soutenir la reconstruction et le développement durable à long terme. Ensemble, nous continuerons à créer des solutions durables et à renforcer notre coopération pour l'avenir », a déclaré Tojima Hitoshi, ambassadeur plénipotentiaire du Japon auprès de la République de Madagascar et de l'Union des Comores.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a pu recevoir 1 150 tonnes de riz et 173 tonnes de légumineuses pour fournir une assistance alimentaire à 48 000 personnes vulnérables dans cette zone. Cette assistance, qui a déjà débuté fin 2025, est déployée tout au long de la période de soudure dans les zones les plus touchées par les chocs climatiques récurrents, tels que les sécheresses, les pluies irrégulières et les tempêtes tropicales affectant les régions du Sud et du Sud-est de Madagascar.

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« Le PAM est sincèrement reconnaissant du soutien continu du Gouvernement du Japon, qui intervient à un moment critique où les ressources humanitaires sont limitées, alors même que la prévalence de l'insécurité alimentaire et l'incidence de la malnutrition continuent d'augmenter», exprime Tania Goossens, représentante et directrice pays du PAM à Madagascar.