Madagascar: Portrait - Koloina Fiderana révèle un talent en pleine éclosion

Mianjasoa Koloina Fiderana Rakotonirina s'est révélée au grand public lors de la finale du Smatchin Ao Tsara 2026, qui a pris fin dimanche au Palais des sports Mahamasina. À peine âgée de 20 ans, avec sa taille de 1,78 m, elle s'est imposée comme une figure montante du basketball universitaire malgache.

Plus connue sous le nom de Koloina, son talent a marqué les esprits lors de la finale du tournoi Smatchin Ao Tsara 2026. Auteure de 28 points, elle a été la grande artisane du sacre de l'IUM, décrochant au passage le titre de MVP du tournoi.

Fille d'un ancien basketteur, Koloina a grandi dans l'univers du ballon orange. Pourtant, son véritable engagement dans la discipline ne débute qu'à 16 ans. Inspirée par son frère aîné, joueur du côté de l'Emit Fianarantsoa, elle décide alors de se lancer sérieusement. Un départ tardif, mais compensé par une progression rapide, portée par le travail et la détermination.

« J'ai fait mes premiers pas dans le club de Fandrasa Fianarantsoa, où mon frère évoluait. Au début, je l'accompagnais simplement. Ensuite, j'ai commencé à jouer un peu et maintenant, je m'investis corps et âme dans le basketball sans oublier mes études», confie Koloina.

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Aujourd'hui, la jeune pivot s'impose comme une pièce maîtresse de son équipe. Dominante dans la raquette, efficace au rebond et précieuse dans les moments décisifs, elle a largement contribué au troisième sacre consécutif de l'IUM dans ce tournoi interuniversitaire. Sa performance en finale illustre sa capacité à hausser son niveau de jeu lors des rendez-vous importants.

Koloina ne se limite pas aux compétitions locales pour découvrir le haut niveau. Elle a déjà représenté les couleurs nationales lors de l'Afrobasket U18 organisé à Antananarivo en 2022, où elle a atteint les demi-finales. Elle évolue également en équipe nationale de basketball 3x3, engrangeant une expérience précieuse, notamment avec sa participation à la Women's Series de Sumgaït, en Azerbaïdjan, en juillet 2025.

Derrière ces performances se dessine un objectif clair : devenir joueuse professionnelle à l'étranger. « C'est difficile, surtout à mon poste de pivot où la taille compte beaucoup, mais je vais tout faire pour y arriver », confie-t-elle avec lucidité.

Travailleuse et résiliente, Koloina incarne une nouvelle génération de basketteuses malgaches, ambitieuses et sans complexe. Elle encourage d'ailleurs les jeunes filles à croire en elles : « N'abandonnez jamais vos rêves. Osez vous affirmer, n'ayez pas peur. Le sport est aussi pour nous, les filles. »

Un message fort, à l'image de son parcours : déterminé, audacieux et résolument tourné vers l'avenir.