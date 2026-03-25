Madagascar: Motocross - Championnat de Madagascar - Tsiory Ramangason en roue libre chez les juniors

Parcours sans faute. Outre la catégorie majeure élite 1, la bataille a été rude dans la catégorie élite 2 ainsi que chez les juniors. La deuxième manche du championnat de Madagascar de motocross MX s'est tenue ce dimanche.

Dans la catégorie des juniors, Tsiory Ramangason a confirmé sa suprématie lors de la seconde manche nationale de MX, disputée ce week-end sur le circuit 100% MX Track à Ambohidava, à Ambatolampy Tsimahafotsy.

Il a devancé une nouvelle fois Tsirava Huo en remportant la victoire aussi bien lors de la première que de la deuxième manche. Tsiory s'était déjà hissé sur la plus haute marche du podium lors de la première manche du championnat, début février. À l'issue de la course du week-end, Tsiory reste le leader de la catégorie, crédité de 50 points, devant Tsirava Huo, qui compte de son côté 40 unités.

Dans la catégorie MX2, la course au titre reste ouverte. La course de dimanche a été très disputée. Jeremy Rakotoarimanana a remporté la victoire dans les deux manches, devant le champion junior en titre, Guillaume Tsiranana, qui s'est contenté de la place de dauphin à l'issue des deux courses de dimanche. Jeremy n'avait pu faire mieux que la septième place lors de la manche inaugurale et Guillaume occupait toujours la deuxième marche.

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Le vainqueur de la première manche nationale, Cédric NoLimit, complétait le podium à l'issue de la seconde manche nationale. Le classement provisoire de la catégorie MX1 reste inchangé. Mathias Plantive conserve le fauteuil de leader après ses deux victoires, devant Claudio Tida et Finaritra Razafindrakoto. Le MX Kawasaki comptant pour la 3e manche du sommet national aura lieu le 10 mai à Ambohidava.