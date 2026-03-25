Madagascar: Star tour - Les artistes célèbres seront au rendez-vous

Pour sa 15e édition, le Star Tour revient à Antsirabe du 4 au 6 avril, mêlant concerts, animations et rencontres avec le public.

Dès l'ouverture, l'événement promet d'attirer toutes les générations. Le Star Tour, qui en est déjà à sa 15e édition, s'installe à Antsirabe avec une programmation riche et diversifiée. Les artistes de renom et les jeunes talents partageront la scène, offrant des performances dynamiques et variées. Parmi eux : Lion Hill, Ljo, Jackdad, Samuela et Arione Joy. La participation des artistes est adaptée selon leurs disponibilités, garantissant une expérience fluide et interactive.

Le festival s'accompagne d'un espace kermesse et d'une animation de 35 stands, où les visiteurs pourront déguster des boissons et participer à diverses activités ludiques. DJ Kalaza d'Antananarivo, ainsi que DJ Nicky et DJ Manu, assureront l'ambiance musicale, tandis que l'équipe de Star supervisera le nettoyage et l'organisation du site.

Un aspect original du Star Tour réside dans son système de vote : les organisateurs réaliseront des enquêtes sur le terrain, interrogeant les spectateurs de manière interne et externe, plutôt que de recourir au digital.

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Prévu du 4 au 6 avril, le Star Tour offre une plateforme unique où les talents confirmés et émergents se rencontrent, permettant aux jeunes artistes de se faire connaître tout en célébrant la musique et la culture locale.