Madagascar: Itaosy - Un homme met enceinte sa fille

Un homme, 33 ans, a été mis en garde à vue depuis son arrestation lundi à Itaosy. Il est soupçonné d'avoir abusé sexuellement de sa propre fille de 14 ans, aujourd'hui enceinte de six mois.

L'interpellation est intervenue à la suite d'un attroupement tumultueux devant son domicile. Selon les témoignages recueillis, les faits se seraient répétés depuis plusieurs mois, chaque fois que l'homme rentrait ivre, et auraient conduit à une grossesse. La mère de l'enfant étant décédée, la jeune fille vivait seule avec son père avant d'être mise à l'abri chez une tante.

Les gendarmes, prévenus par téléphone, ont demandé aux habitants de rester calmes et de ne pas se faire justice eux-mêmes. Ils leur ont assuré que l'affaire serait suivie sérieusement et que les autorités allaient s'en occuper comme il faut.

L'homme aurait avoué le crime. La victime, scolarisée en classe de septième dans une EPP du quartier, a été recherchée afin de bénéficier d'une prise en charge adaptée. Une expertise médicale a été ordonnée pour confirmer les faits. Une enquête judiciaire a été ouverte, le dossier devant être transmis au juge.