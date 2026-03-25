Madagascar: Itaosy - Un homme met enceinte sa fille

25 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Un homme, 33 ans, a été mis en garde à vue depuis son arrestation lundi à Itaosy. Il est soupçonné d'avoir abusé sexuellement de sa propre fille de 14 ans, aujourd'hui enceinte de six mois.

L'interpellation est intervenue à la suite d'un attroupement tumultueux devant son domicile. Selon les témoignages recueillis, les faits se seraient répétés depuis plusieurs mois, chaque fois que l'homme rentrait ivre, et auraient conduit à une grossesse. La mère de l'enfant étant décédée, la jeune fille vivait seule avec son père avant d'être mise à l'abri chez une tante.

Les gendarmes, prévenus par téléphone, ont demandé aux habitants de rester calmes et de ne pas se faire justice eux-mêmes. Ils leur ont assuré que l'affaire serait suivie sérieusement et que les autorités allaient s'en occuper comme il faut.

L'homme aurait avoué le crime. La victime, scolarisée en classe de septième dans une EPP du quartier, a été recherchée afin de bénéficier d'une prise en charge adaptée. Une expertise médicale a été ordonnée pour confirmer les faits. Une enquête judiciaire a été ouverte, le dossier devant être transmis au juge.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.