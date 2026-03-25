Le candidat du Mouvement républicain (MR) à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, Melaine Destin Gavet Elengo, au cours d'un point de presse le 24 mars à Brazzaville, a rejeté les résultats provisoires qui le placent au troisième rang avec 0, 87% des suffrages exprimés et appelé à un dialogue national inclusif.

Le rapport électoral établi par la direction nationale de campagne du candidat Melaine Destin Gavet Elengo présente les conditions de déroulement du scrutin présidentiel qu'il considère comme un « simulacre d'élection ». Il fait état de plusieurs irrégularités et dysfonctionnements constatés durant le scrutin et met en lumière les écarts entre les résultats officiels provisoires proclamés le 17 mars par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et les données collectées par les délégués du candidat dans certains bureaux de vote.

L'équipe de campagne du candidat a relevé des chiffres au dessus de la moyenne officielle venant, selon elle, d'un échantillon de 1 501 procès-verbaux recueillis par ses délégués dans 57 circonscriptions, notamment à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans la Nkéni-Alima, le Pool, la Cuvette, la Sangha, la Lékoumou, le Niari, la Bouenza, la Cuvette-Ouest, le Kouilou et les Plateaux. D'après ce rapport, le candidat Destin Gavet aurait obtenu en totalité 140 475 voix et non 23 077 telles que la proclamées par le gouvernement. « Ce nombre peut valablement augmenter à 300 000 voix. Honnêtement, si on tient compte du vol, de la tricherie et du bourrage des urnes, nous sommes très loin à la deuxième position. Et si on va sur un terrain neutre, nous sommes gagnants », a déclaré Mélaine Destin Gavet Elengo.

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La direction nationale de campagne estime, par ailleurs, le taux d'abstention à 65% pour une participation de 35% des électeurs. D'après elle, les chiffres officiels ont été gonflés pour masquer un boycott largement suivi par la population et la diaspora. « Au regard de l'ensemble des éléments exposés dans le présent rapport, il apparaît clairement que les conditions d'équité, de transparence et de neutralité institutionnelles n'ont pas été respectées. La volonté réelle du peuple congolais ne saurait être fidèlement reflétée par les résultats provisoires, car ceci relève de l'imaginaire », a martelé le directeur national de campagne du président du MR, Olsen Gomo.

Contrairement à d'autres opposants, Destin Gavet refuse de porter un recours devant le juge électoral. Il considère que cette juridiction est basée sur le « faux » et que s'y présenter serait une « perte de temps et une utopie ». Face à ce qu'il appelle « l'échec lamentable du pouvoir en place », le candidat propose une sortie de « crise radicale avec l'annulation du scrutin et appelle à une concertation de toutes les forces politiques pour instaurer une transition politique, assortie à la libération des prisonniers politiques comme en 1992 ».