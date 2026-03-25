Cote d'Ivoire: Coopération décentralisée - Boundiali et Yèbles en France posent les bases d'un partenariat prometteur

Fraîchement réélue à la tête de la commune de Yèbles, en France, Madame Marième Tamara-Varin Watt a effectué, le mardi 24 mars 2026, une visite de courtoisie et de travail auprès du Professeur Mariatou Koné, Ministre du Portefeuille de l'État et des Entreprises publiques, par ailleurs Député-Maire de Boundiali. Cette rencontre, tenue au cabinet de la ministre, marque une étape importante dans la construction d'un axe de coopération entre les deux collectivités territoriales.

Au coeur des échanges entre les deux élues, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés, avec un accent particulier sur les perspectives de coopération décentralisée. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de rapprochement entre collectivités locales, visant à favoriser le partage d'expériences, le transfert de compétences et la mise en oeuvre de projets conjoints au bénéfice des populations.

Les discussions ont notamment permis d'explorer diverses opportunités de collaboration dans des domaines tels que le développement local, la gouvernance territoriale, ainsi que les initiatives sociales et économiques. Cette volonté commune traduit l'ambition des deux responsables de bâtir un partenariat durable et mutuellement bénéfique entre Boundiali et Yèbles.

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Au cours de cette audience, la maire de Yèbles nEX'a pas manqué de saluer le leadership, le parcours professionnel et l'engagement politique du Professeur Mariatou Koné. Elle a qualifié son homologue ivoirienne de figure inspirante, soulignant son rôle déterminant dans la promotion du développement local et de la bonne gouvernance.

En retour, la ministre Mariatou Koné a exprimé sa reconnaissance pour cette marque d'attention et a chaleureusement félicité son hôte pour sa récente réélection à la tête de la commune de Yèbles. Elle a, par ailleurs, réaffirmé l'importance que le gouvernement ivoirien accorde au développement local, en cohérence avec la vision du Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara.

Selon elle, les partenariats entre collectivités locales, tant au niveau national qu'international, constituent des leviers essentiels pour accélérer le développement des territoires et améliorer les conditions de vie des populations.

Cette rencontre ouvre ainsi la voie à un partenariat prometteur entre Boundiali et Yèbles, fondé sur des valeurs de solidarité, de coopération et de partage d'expériences. Elle augure également de futures initiatives concrètes qui viendront renforcer les liens entre ces deux communes, dans une perspective de développement inclusif et durable.