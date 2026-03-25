Sénégal: Dakar et Ottawa veulent valoriser les opportunités de financement via la diaspora sénégalaise

Le Sénégal, à travers le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, a organisé mardi le premier forum Diaspora Impact, de concert avec l'ambassade du Canada au Sénégal, en vue de valoriser les opportunités d'expertise et de financement qu'offrent les Sénégalais établis à l'étranger.

Ce forum se veut une plateforme de concertation et de cocréation autour du rôle stratégique de la diaspora sénégalaise dans le développement économique du Sénégal, sur le thème "Propulser la croissance avec l'appui de la diaspora".

"La diaspora constitue aujourd'hui le levier sur lequel le gouvernement compte s'appuyer. Nous sommes en train de la formaliser, de valoriser cette richesse pour que la diaspora puisse contribuer pleinement au financement du développement, dans un contexte de difficulté sur le plan économique et budgétaire", a déclaré Momath Talla Ndao, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires, chargé du Logement.

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Selon M. Ndao, représentant le ministre de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, la diaspora constitue une plateforme privilégiée pour pouvoir proposer des solutions, d'où selon lui l'importance de ce forum.

"Ce forum entend mettre en lumière le rôle déterminant de la diaspora sénégalaise dans le développement économique du pays à travers les dynamiques de co-investissement, de transfert de compétences et d'innovation sociale. Il se positionne dès lors comme un espace de dialogue, d'action et de co-construction", a souligné M. Ndao.

Il a indiqué que les transferts de fonds de la diaspora représentaient en 2024 au moins 10% du Produit intérieur brut (PIB), soit plus de 2 200 milliards de francs CFA, volume "largement" supérieur à l'aide publique au développement reçue la même année.