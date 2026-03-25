Cote d'Ivoire: RHDP - 'Tolérance zéro' contre l'indiscipline et vaste réorganisation interne en vue

Le Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) durcit le ton face aux actes d'indiscipline au sein de ses rangs.

Réuni le mardi 24 mars 2026, à son siège de la Rue Lepic à Abidjan, le Directoire du parti a tenu sa 32e séance de travail sous la présidence de Gilbert Koné Kafana, Haut Représentant du Président de la République, Alassane Ouattara.

À l'ordre du jour de cette importante rencontre figuraient trois points majeurs : l'examen des sanctions contre les militants candidats indépendants lors des élections législatives du 27 décembre 2025, le remplacement de responsables locaux défaillants ou indisponibles, et l'appui aux députés suppléants.

Sur la question sensible de l'indiscipline, le Directoire a passé en revue une liste exhaustive des militants concernés. Celle-ci comprend notamment deux secrétaires nationaux, cinq coordonnateurs régionaux et adjoints, vingt-neuf secrétaires départementaux, ainsi que plusieurs responsables de structures et militants de base.

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Au total, plus d'une centaine de membres du parti sont visés pour avoir brigué des mandats en dehors de la ligne officielle du RHDP.

Face à cette situation, la direction du parti a réaffirmé sa fermeté en adoptant une position de « tolérance zéro » à l'égard de tout comportement contraire à la discipline interne. Elle a également instruit le Secrétaire exécutif de diligenter des investigations approfondies concernant d'éventuels soutiens internes à ces candidatures indépendantes, en vue d'établir les responsabilités.

Le deuxième point a porté sur la situation des secrétaires départementaux. Le rapport présenté a fait état de 43 postes à pourvoir, en raison de décès, d'indisponibilités, de résultats jugés insuffisants, de manquements à la moralité ou encore d'actes d'indiscipline.

Le Directoire a ainsi autorisé la mise en place d'un calendrier et de modalités en vue du remplacement de ces responsables locaux, signe d'une volonté de redynamisation de l'appareil politique du parti à la base.

Enfin, s'agissant du statut des parlementaires, le Directoire a décidé de l'octroi d'une aide exceptionnelle en faveur des députés suppléants issus du RHDP. Cette mesure vise à renforcer leur rôle et leur implication dans l'animation de la vie politique et institutionnelle.

Cette rencontre a été l'occasion pour le Directoire de lancé un appel à l'unité, à la discipline et à la solidarité de l'ensemble des militants et cadres du parti, sous le leadership du Président Alassane Ouattara.

Pour le RHDP, la consolidation de ces valeurs demeure essentielle pour préserver son rôle de pilier d'une Côte d'Ivoire rassemblée et stable.