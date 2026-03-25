Congo-Kinshasa: Approvisionnement en carburant - Le Gouvernement annonce des mesures pour écarter tout risque de pénurie

Les ministères de l'Économie nationale et des Hydrocarbures ont annoncé, ce mardi 24 mars, une série de mesures immédiates pour garantir l'approvisionnement en carburant sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Ces dispositions visent à contrer les tensions sur le marché international liées à la situation géopolitique au Moyen-Orient. Entre-temps, devant les stations-service à Kinshasa, les files de véhicules ne désemplissent pas.

Dans un communiqué conjoint, le Gouvernement rassure la population : il n'existe aucune pénurie de carburant. Les stocks disponibles sont jugés suffisants pour couvrir les besoins du territoire national.

Allégement des coûts et soutien à la trésorerie

Pour faciliter l'importation et le transport des produits pétroliers, des mesures exceptionnelles ont été mises en place : Allégement des coûts : certains frais liés à l'importation et au transport sont réduits pour fluidifier le marché. Soutien financier : le mécanisme des avances aux sociétés pétrolières est renforcé afin de garantir la continuité de leurs opérations. Accélération douanière : tous les obstacles au dédouanement rapide des produits pétroliers ont été levés.

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Renforcement des livraisons de jour comme de nuit

Afin d'améliorer la desserte dans les stations-service, les sociétés chargées de l'approvisionnement ont reçu des instructions fermes : elles doivent intensifier les livraisons, de jour comme de nuit. Cette coordination entre les ministères sectoriels et les opérateurs privés vise à maintenir la stabilité des prix et de l'offre, malgré un contexte international instable. Entre-temps, sur le terrain, des files de véhicules continuent d'être observées devant les stations-service.

Chauffeurs de taxi, conducteurs de bus et particuliers dénoncent une attente prolongée pour se ravitailler, parfois sans garantie d'être servis. Cette situation perturbe le quotidien des Kinois, particulièrement dans le secteur du transport en commun.