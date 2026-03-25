Congo-Kinshasa: Mouvement de l'AFC/M23 à Lubero - Retrait partiel ou redéploiement ? les autorités locales restent prudentes

Un mouvement des combattants de l'AFC/M23 a été observé dans la nuit de lundi à mardi 24 mars dans certaines localités du territoire de Lubero, au Nord-Kivu.

Si les autorités confirment la situation, elles appellent toutefois à la prudence quant à l'interprétation de ce départ. Aucune source officielle ne confirme à ce stade, s'il s'agit de retrait ou de redéploiement de ces troupes rebelles.

Selon des sources locales, les positions et campements des rebelles, occupés depuis plus d'une année, ont été totalement abandonnés dans les villages de :

Kipese

Munyakondomi

Ivatama

Ilambula

Luseke

Musimba

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Ces localités se situent entre 15 et 25 kilomètres de Lubero-Centre, chef-lieu du territoire. Les combattants se seraient repliés avec leurs matériels militaires vers d'autres zones du sud du territoire de Lubero, qui ne sont pas encore identifiées.

Katondi reste la dernière position avancée de l'AFC/M23

Malgré ces départs, des sources sécuritaires signalent que l'AFC/M23 maintient son dispositif dans le village de Katondi, considéré comme sa dernière position avancée. Ce village est situé à proximité de la zone tampon contrôlée par l'armée ougandaise et à environ 15 kilomètres de Lubero-Centre.

Les autorités locales confirment mais restent prudentes

Le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, confirme les informations faisant état d'un retrait dans plusieurs villages.

Cependant, il insiste sur la nécessité de prudence :

Il est difficile, à ce stade, de déterminer s'il s'agit d'un véritable retrait, d'une relève interne ou d'un redéploiement des rebelles pour renforcer d'autres positions. Les autorités restent donc en attente de plus amples informations permettant d'évaluer l'évolution réelle de la situation sécuritaire.