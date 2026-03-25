Tunisie: Le cinéma tunisien à l'honneur en Suisse - Kaouther Ben Hania recevra le premier Fribourg Cinema Award

TUNIS — Dans le cadre de la 40ème édition du Festival international du film de Fribourg (FIFF), qui se tient du 20 au 29 mars 2026 à Fribourg (Suisse), la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania se verra décerner le tout premier Fribourg Cinema Award, une nouvelle distinction attribuée conjointement par le FIFF et l'Université de Fribourg. Le diplôme du Fribourg Cinema Award lui sera remis, selon le site officiel de l'Université de Fribourg, lors de la cérémonie de clôture, prévue le samedi 28 mars 2026 au Théâtre Equilibre, .

Ce prix récompense une contribution exceptionnelle au monde par l'art du cinéma. Première lauréate de cette distinction, Kaouther Ben Hania bénéficie d'une carte blanche au sein de cette 40ème édition du FIFF.

A cette occasion, la cinéaste présentera une sélection personnelle de cinq films dans la section Fribourg Cinema Award, parmi lesquels "Sous les figues" d'Erige Sehiri, "A World Not Ours" de Mahdi Fleifel et "Omar" de Hany Abu-Assad. Kaouther Ben Hania prendra également part à une rencontre avec le public, sous forme de "conversation publique", prévue le 27 mars à l'Université Miséricorde de Fribourg.

Une distinction décernée à l'unanimité

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A la croisée de la reconnaissance artistique et académique, le Fribourg Cinema Award se distingue des prix honorifiques traditionnels en remettant un diplôme universitaire à sa première lauréate. Cette distinction salue la capacité singulière de Kaouther Ben Hania à incarner des tragédies humaines avec une maîtrise remarquable du langage cinématographique, ainsi que son engagement constant en faveur de la tolérance, de la cohésion sociale, des droits humains et de la mémoire collective.

La réalisatrice a été désignée à l'unanimité par un jury transdisciplinaire réunissant l'équipe artistique du FIFF, Katharina Fromm, ainsi que des représentants de plusieurs facultés : Gregor Emmenegger (Faculté de théologie), Mark Drenhaus (Human Centered Interaction Science and Technology), Emmanuel Alloa et Muriel Surdez (Faculté des lettres et des sciences humaines).

"Il était important pour nous que ce prix ne récompense pas une carrière passée ou achevée, mais une trajectoire en pleine évolution", note Thierry Jobin, directeur artistique du FIFF: "Kaouther Ben Hania est l'une des figures les plus inspirées et inspirantes du cinéma contemporain, en Tunisie comme à l'international".

Nommée pour la troisième fois aux Oscars, cette année dans la catégorie du Meilleur film international pour "The Voice of Hind Rajab" (2025), projeté au FIFF dans la section "Coup de coeur", la réalisatrice poursuit une démarche artistique singulière. Son cinéma explore des sujets sensibles qui traversent les sociétés contemporaines, à travers des formes hybrides mêlant documentaire et fiction, repoussant les frontières de l'éthique et de la représentation.

Considéré comme l'un des festivals majeurs en Europe dédié aux cinémas d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, le FIFF attire chaque année plus de 52 000 spectateurs. Il constitue ainsi une vitrine privilégiée pour le rayonnement du cinéma tunisien sur la scène internationale.