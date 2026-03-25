Afrique: À l'occasion de la Journée internationale du souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique

Le Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf, se joint à la communauté internationale pour commémorer la Journée internationale du souvenir des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique.

En cette journée de recueillement, le Président de la Commission rend hommage aux millions de femmes, d'hommes et d'enfants africains qui ont été arrachés à leur terre, soumis à des souffrances inhumaines et privés de leur dignité et de leurs droits fondamentaux, dans ce qui demeure l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'humanité.

Le Président de la Commission souligne que la traite transatlantique des esclaves constitue non seulement une tragédie humaine majeure, mais également une injustice structurelle dont les conséquences continuent d'affecter les sociétés africaines et les diasporas. À cet égard, il est essentiel de préserver la mémoire de ces crimes tout en réaffirmant un engagement collectif en faveur de la justice, de la dignité et de l'égalité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Président de la Commission appelle à un renforcement des efforts visant à affronter l'héritage de l'esclavage et à traiter ses impacts durables sur les plans économique, social et culturel. Il réaffirme l'importance de l'éducation, du devoir de mémoire et du dialogue comme leviers essentiels pour lutter contre le racisme, les discriminations et toutes les formes d'intolérance.

Le Président de la Commission réitère également l'engagement de l'Union africaine en faveur de la promotion d'un agenda global de justice réparatrice, en cohérence avec les priorités du continent et les aspirations des peuples africains et de leurs diasporas.

Alors que l'Union africaine poursuit son action en faveur de l'unité, de la solidarité et d'un développement partagé, cette journée rappelle avec force la résilience des peuples africains et l'impératif permanent de défendre la dignité humaine et la justice pour tous.