Sénégal: Espagne - L'État aux côtés des ressortissants sénégalais

À travers les actions du gouvernement dans la diaspora, notamment en Espagne, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a confirmé mardi sa volonté d'apporter des réponses concrètes, rapides et durables aux attentes de ses ressortissants à l'étranger. Il s'exprimait lors d'une audience accordée aux ressortissants sénégalais basés à Madrid.

En marge de sa visite officielle au Royaume d'Espagne, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a rencontré, ce mardi 24 mars 2026, la communauté sénégalaise établie dans ce pays. « Cette rencontre s'inscrit dans un contexte marqué par des avancées concrètes en réponse aux préoccupations de nos compatriotes. Les délais de délivrance des passeports ont été considérablement réduits, passant de plusieurs mois à environ une semaine », lit-on dans une note de la présidence publiée à l'issue de cette rencontre.

Un dispositif spécial a également été mis en place pour faciliter l'accès aux documents administratifs des personnes éligibles à la régularisation. Dans le même esprit, souligne le document, un guichet dédié à l'Espagne a été instauré à Dakar afin d'accélérer le traitement des demandes, tandis qu'une mission spéciale du ministère de l'Intérieur, consacrée à la production de passeports, se déploiera en Espagne dans les prochains jours.

« Ces avancées seront renforcées par de nouvelles initiatives structurantes, notamment le déploiement pilote du e-consulat, ainsi que le lancement de dispositifs innovants au bénéfice de la diaspora », informe la présidence sénégalaise. Ainsi, à travers ces actions, l'État du Sénégal confirme sa volonté d'apporter des réponses concrètes, rapides et durables aux attentes de ses ressortissants à l'étranger.

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