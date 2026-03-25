Gabon: Le Chef de l'État reçoit le Président du FEMUA - La culture au coeur du rayonnement africain du Gabon

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, a accordé ce jour une audience à une délégation de haut niveau conduite par Son Excellence Konan Bertin Kouadio, Ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Gabon, accompagnée de Salif Traoré, dit A'Salfo, Président du Festival des Musiques Urbaines d'Anoumabo (FEMUA).

Au coeur des échanges, la place stratégique de la culture dans la construction d'une Afrique unie, créative et résolument tournée vers l'avenir.

A travers le FEMUA, événement culturel de référence sur le continent, la Côte d'Ivoire promeut une vision ambitieuse où la musique et les industries culturelles deviennent des instruments puissants de dialogue, de cohésion et d'intégration africaine.

Dans cette dynamique, une invitation officielle a été adressée au Gabon en qualité de pays d'honneur de l'édition 2026 du FEMUA, prévue à Abidjan du 28 avril au 3 mai 2026.

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Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA a marqué son adhésion pleine et entière à cette initiative en acceptant cette distinction, témoignant ainsi de son engagement constant en faveur d'une diplomatie culturelle proactive. Cette participation offrira au Gabon une tribune d'exception pour mettre en lumière la richesse et la diversité de son patrimoine culturel, artistique et touristique.

A travers ce choix, le Président de la République réaffirme sa volonté de positionner la culture comme un pilier stratégique du développement et du rayonnement international du Gabon, tout en consolidant les liens fraternels et historiques avec la Côte d'Ivoire.

Cette reconnaissance mutuelle ouvre ainsi la voie à une valorisation croisée des identités culturelles, dans un esprit de partage, d'innovation et de solidarité africaine.