Madagascar: Festival Dola Beach - Le Basesa mis à l'honneur

À Vatomandry, du 3 au 6 avril, le Festival Dola Beach valorise le Basesa et célèbre la culture betsimisaraka à travers concerts, danses et animations festives.

Le Festival Dola Beach, événement culturel et festif majeur annuel de Vatomandry, se tient généralement pendant les vacances de Pâques. Il célèbre la culture betsimisaraka à travers une programmation riche et diversifiée : concerts avec des artistes renommés, carnaval, spectacles de danse traditionnelle comme le vakodrazana, compétitions sportives sur la plage et l'élection de Miss et Mister Dola Beach.

Pour sa 14e édition, le festival accorde une place particulière au Basesa, danse emblématique de la culture betsimisaraka. Cette année, un concours de Basesa est intégré au programme, associé à l'élection de Miss et Mister. L'initiative vise à promouvoir cette discipline, encourager la participation des jeunes et passionnés, amateurs ou professionnels, et mettre en lumière différents styles de danse, dont le belakatratra, illustrant la richesse du patrimoine chorégraphique local.

Sur ce, le festival accueillera des participants venus de plusieurs districts de la région Atsinanana. Chanteurs et danseurs, vêtus de tenues traditionnelles, se produisent sur scène dans une ambiance mêlant transmission culturelle et modernité. Des prix récompensent les meilleures performances.

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Les concerts seront animés par les artistes Dadilove, Jhonnito et Lico, qui viendront animer la scène et rythmer le festival de leurs prestations.

Au-delà du Basesa, le festival propose de nombreuses activités : carnaval dancing, cabaret en bord de mer avec spécialités locales, lutte traditionnelle, beach soccer et stands d'exposition et de vente. L'élargissement de l'espace de jeux permet désormais de faire coexister toutes ces animations, offrant au public une expérience fluide et complète.

Porté par l'organisateur Alexandre, figure du beach soccer, et soutenu par le partenariat avec Yas Madagascar, le festival se déroule dans de bonnes conditions, Vatomandry n'ayant pas été touchée par le cyclone.

À travers la mise en avant du Basesa et la diversité de ses animations, le Festival Dola Beach confirme sa vocation : promouvoir la culture betsimisaraka, attirer les visiteurs et renforcer l'attractivité touristique de la région, dans un esprit de partage et de valorisation des traditions.