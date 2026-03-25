Cote d'Ivoire: Alphabétisation - Le Ministre N'Guessan Koffi dévoile une vision innovante pour un système inclusif et tourné vers l'emploi

Le Ministre de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement Technique, N'Guessan Koffi, a présidé, ce mardi 24 mars 2026, une séance de travail stratégique consacrée à la relance de la Politique Nationale d'Alphabétisation.

La rencontre s'est tenue avec les quatre directions techniques chargées du secteur : la Direction de l'Éducation Non Formelle (DENF), la Direction de l'Alphabétisation des Adultes, des Jeunes et des Enfants (DAAJE), la Direction des Matériels Didactiques pour l'Alphabétisation (DMDA) et la Direction de la Coordination et du Suivi des Programmes d'Alphabétisation (DCSPA), représentée par Madame Kouassi Affoué Yvette.

Au cours de cette session, les directions ont présenté les résultats d'une étude révélant une situation préoccupante : onze régions, situées principalement au nord et à l'ouest du pays, affichent des taux d'analphabétisme supérieurs à 60 %, avec une forte prévalence chez les femmes et les jeunes adultes. Ces chiffres soulignent l'urgence de renforcer les interventions, notamment dans les zones rurales et les localités où l'accès aux infrastructures éducatives reste limité.

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Face à ces constats, Monsieur le Ministre a salué la qualité du travail technique accompli et rappelé que l'alphabétisation constitue un levier majeur de développement humain et de réduction des inégalités. Il a ensuite présenté sa vision d'un système d'alphabétisation innovant et inclusif, mettant l'accent sur l'employabilité des apprenants. « L'idée, a-t-il déclaré, est de bâtir un dispositif attrayant, surtout pour les jeunes, qui ne se limite pas à l'apprentissage des bases, mais ouvre des passerelles vers des formations qualifiantes et des métiers porteurs. »

Le Ministre a également insisté sur la nécessité de mobiliser des partenariats extérieurs, en particulier avec les partenaires techniques et financiers, afin de soutenir le déploiement des programmes, renforcer le financement et garantir une mise en oeuvre efficace et durable des actions sur l'ensemble du territoire national.

Cette rencontre marque un tournant dans la politique d'alphabétisation en Côte d'Ivoire, en inscrivant l'éducation des adultes et des jeunes non scolarisés dans une perspective intégrée de développement socio-économique. Le MENAET ambitionne ainsi de créer un système d'alphabétisation plus performant, capable de répondre aux défis contemporains et d'offrir aux apprenants des opportunités concrètes de formation et d'insertion professionnelle.

Avec cette nouvelle approche, le Ministère entend donner un second souffle à la Politique Nationale d'Alphabétisation et faire de l'éducation un moteur inclusif et durable de progrès pour tous.