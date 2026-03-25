Cote d'Ivoire: Coopération économique - Nialé Kaba consolide le partenariat avec CMA CGM

La diplomatie économique ivoirienne poursuit sa dynamique de renforcement des partenariats stratégiques. La Ministre d'État, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, S.E. Madame Nialé Kaba, a reçu en audience, le 24 mars 2026 à Abidjan, S.E.M. George Serre, ancien ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, accompagné de Mme Adeline Gabillaud, Vice-présidente et Directrice régionale Afrique du groupe CMA CGM.

Cette rencontre de haut niveau s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire, la République française et les grands acteurs économiques internationaux. Elle a permis d'explorer de nouvelles perspectives de collaboration, notamment dans les secteurs du transport maritime et de la logistique, deux piliers essentiels du développement économique du pays.

Au coeur des échanges figuraient également les opportunités offertes par la modernisation des infrastructures portuaires et commerciales ivoiriennes. Avec ses ambitions de hub logistique régional, la Côte d'Ivoire entend renforcer sa compétitivité et attirer davantage d'investissements structurants. Dans ce contexte, le groupe CMA CGM, acteur majeur du transport maritime à l'échelle mondiale, apparaît comme un partenaire stratégique de premier plan.

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Saluant la qualité de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le groupe français, la Ministre d'État Nialé Kaba a exprimé la reconnaissance du gouvernement ivoirien pour l'engagement constant de CMA CGM dans le développement économique du pays. Elle a réaffirmé la volonté des autorités ivoiriennes de bâtir des partenariats durables, fondés sur la confiance et orientés vers des résultats concrets.

« Le renforcement des infrastructures logistiques et portuaires constitue un levier majeur pour l'intégration régionale et la croissance économique », a-t-elle souligné, insistant sur la nécessité d'une collaboration étroite avec des partenaires internationaux expérimentés.

De leur côté, les représentants de CMA CGM ont réitéré leur intérêt pour le marché ivoirien, mettant en avant les nombreuses opportunités offertes par la dynamique économique du pays. Ils ont également salué les efforts engagés par les autorités en matière d'amélioration du climat des affaires et de modernisation des infrastructures.

Au-delà des enjeux économiques, cette audience témoigne de la vitalité des relations entre la Côte d'Ivoire et la France, ainsi que de la place croissante du pays dans les chaînes logistiques internationales.

À travers ce dialogue constructif, Abidjan confirme son ambition de s'imposer comme un carrefour stratégique du commerce en Afrique de l'Ouest, en s'appuyant sur des partenariats solides et des investissements ciblés.