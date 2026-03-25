Cote d'Ivoire: Gouvernance publique - Le Ministère de la Communication mise sur une gestion moderne des archives

Le Ministère de la Communication renforce les capacités de ses cadres en matière de gestion documentaire. Le mardi 24 mars 2026, une session de formation s'est tenue à la CNPS du Plateau, à Abidjan, à l'intention des Directeurs, Conseillers et Inspecteurs techniques, autour du thème : « L'organisation des archives au niveau des producteurs ».

Animée par la Directrice de la Documentation et des Archives, Mme Beugré Angeline, cette initiative s'inscrit dans une dynamique d'amélioration des pratiques administratives. Elle vise à doter les participants d'outils et de méthodes efficaces pour une meilleure organisation, conservation et exploitation des archives au sein de leurs services respectifs.

À l'ouverture de cette session, l'Inspecteur Général du ministère, M. Alexandre Anoma Kanié, représentant le ministre de la Communication, a insisté sur l'importance stratégique des archives dans le fonctionnement de l'administration publique. Selon lui, une gestion rigoureuse des documents constitue un levier essentiel pour renforcer la performance des services et garantir la continuité de l'action administrative.

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Dans le même élan, la Directrice Générale de la Communication et des Médias, Mme Gertrude Diammond, a salué la tenue de cette formation, qu'elle considère comme une étape importante dans le processus d'amélioration continue engagé par le ministère. Elle a souligné que la maîtrise des outils de gestion documentaire contribue non seulement à l'efficacité interne, mais également à la qualité du service rendu aux usagers.

Au cours de la formation, les participants ont été sensibilisés au rôle central des archives dans la traçabilité des actions administratives. Les échanges ont également mis en lumière leur importance en matière de transparence, de sécurité juridique et de préservation de la mémoire institutionnelle.

Au-delà des aspects techniques, cette session a permis de rappeler que les archives constituent un patrimoine stratégique pour l'État. Leur bonne gestion favorise une prise de décision éclairée et renforce la crédibilité des institutions publiques.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du plan de renforcement des capacités du Ministère de la Communication. Elle traduit la volonté des autorités de promouvoir une gouvernance administrative moderne, fondée sur des pratiques professionnelles rigoureuses et adaptées aux exigences contemporaines.

À travers cette initiative, le ministère réaffirme ainsi son engagement à doter ses cadres des compétences nécessaires pour relever les défis d'une administration performante, transparente et tournée vers l'excellence.