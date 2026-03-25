Cote d'Ivoire: Sport féminin ivoirien - Abidjan accueille les premiers 'Oscars' pour célébrer l'excellence et inspirer l'avenir

24 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

La capitale économique ivoirienne s'apprête à vivre un moment inédit et historique. Le jeudi 28 mai 2026, Abidjan abritera la toute première édition des Oscars du sport féminin ivoirien, une initiative portée par Communication Services Industrie (CSI), sous le parrainage du ministre des Sports, Adjé Silas Metch. Cette cérémonie ambitieuse vise à mettre en lumière les femmes qui ont marqué et continuent de façonner l'histoire du sport en Côte d'Ivoire.

Placée sous le thème évocateur « Honorer les pionnières, inspirer les nouvelles générations », cette rencontre se veut bien plus qu'une simple remise de trophées. Elle ambitionne de célébrer les parcours exceptionnels, de susciter des vocations et de renforcer la place des femmes dans l'écosystème sportif national.

Selon Raphael Nomelagne, Directeur général de CSI, cette initiative répond à un besoin crucial de reconnaissance. « Il s'agit de valoriser les figures emblématiques du sport féminin, tout en encourageant les jeunes filles à s'engager avec ambition et persévérance », a-t-il indiqué. À travers cet événement, les organisateurs entendent également promouvoir l'égalité des chances, accroître la visibilité des athlètes féminines et créer un cadre propice au networking entre acteurs du sport et partenaires.

Pour cette première édition, plusieurs disciplines seront à l'honneur, notamment l'athlétisme, le football, le basketball, le handball, le taekwondo, le judo, la natation, la gymnastique ainsi que d'autres disciplines émergentes. Au total, près de 50 distinctions seront décernées à des femmes qui se sont illustrées par leurs performances, leur engagement ou leur leadership.

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Les prix seront répartis en plusieurs catégories, dont l'Oscar des pionnières, qui rend hommage aux figures historiques du sport féminin ivoirien, l'Oscar de la jeune génération, dédié aux talents prometteurs, ou encore l'Oscar de la carrière exemplaire.

À cela s'ajoutent l'Oscar du leadership féminin, qui distingue les femmes dirigeantes et encadrantes, et l'Oscar de l'innovation sportive, récompensant les initiatives novatrices en faveur du sport féminin.

Le processus de sélection reposera sur un jury composé d'anciennes athlètes, de journalistes sportifs, de représentants de fédérations et de personnalités du monde sportif ivoirien. Les candidates, qu'elles soient athlètes, encadrantes ou dirigeantes, devront justifier d'un parcours solide et de réalisations significatives.

Au-delà de la célébration, cet événement ambitionne de s'inscrire dans la durée. Les organisateurs espèrent en faire un rendez-vous annuel incontournable, capable de renforcer l'engagement des jeunes filles dans le sport et de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de championnes.

Avec ces Oscars, Abidjan confirme son rôle de vitrine du dynamisme sportif ivoirien et ouvre une nouvelle page pour la reconnaissance et la promotion du sport féminin.

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