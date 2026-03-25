Maroc: Commerce extérieur - La Côte d'Ivoire et le Maroc scellent un partenariat stratégique pour booster les exportations

L'Agence Côte d'Ivoire Export a accueilli ce mardi 24 mars 2026, à son siège, une délégation du Royaume du Maroc, conduite par M. Omar Hejira, Secrétaire d'État chargé du Commerce Extérieur auprès du Ministre de l'Industrie et du Commerce. Cette rencontre s'inscrit dans la volonté des deux pays de renforcer leurs liens économiques et de bâtir un partenariat stratégique gagnant-gagnant.

M. Omar Hejira a rappelé que la Côte d'Ivoire est actuellement le premier client du Maroc et son huitième fournisseur. L'objectif affiché est désormais de positionner Abidjan comme premier fournisseur du Royaume à terme, une ambition qui passe par un cadre de coopération structuré et des actions concrètes.

Plusieurs axes de collaboration ont été définis lors de cette rencontre. Il s'agit notamment de la mise en place d'un groupe d'impulsion économique réunissant l'Agence Côte d'Ivoire Export, ainsi que les acteurs publics et privés des deux pays. La participation prochaine de l'Agence au Forum économique prévu en juin 2026 à Casablanca et au Salon de l'Export à Fès en 2027 constitue également un volet clé de cette stratégie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les secteurs prioritaires identifiés couvrent des filières à fort potentiel de croissance et de diversification commerciale. L'agro-industrie, le textile, l'automobile, la cosmétique et l'artisanat sont au coeur de ces échanges. Pour l'agro-industrie, un accent particulier sera mis sur le cacao et ses dérivés, le café, l'anacarde, les fruits tropicaux tels que bananes, mangues, papayes et ananas, ainsi que l'hévéa et le coton.

La délégation marocaine comprenait plusieurs personnalités influentes, dont M. El Mansouri Khalid, Président de la Chambre de Commerce Béni Mellal-Khénifra, M. Benabdallah Hamza, Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Fès-Meknès, M. Halhoul Nour-Eddine, Ministre Plénipotentiaire à l'Ambassade du Maroc, ainsi que des représentants d'institutions consulaires et d'organisations professionnelles.

Côté ivoirien, M. Mamadou Samassi, Conseiller Spécial du Directeur Général, et l'équipe dirigeante de l'Agence Côte d'Ivoire Export ont participé à cette session de travail. Pour Dr Kaladji Fadiga, Directeur Général de l'Agence, cette rencontre s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale visant à positionner le Maroc comme un partenaire commercial privilégié. Il a rappelé que plusieurs missions de prospection avaient été menées au Maroc en 2025, aboutissant à la signature d'une convention-cadre avec l'AMDIE le 23 décembre 2025.

Avec ce cadre de coopération renforcé, la Côte d'Ivoire entend capitaliser sur les opportunités offertes par les autorités marocaines pour stimuler ses exportations, diversifier ses marchés et consolider ses relations économiques bilatérales. Cette initiative marque une étape décisive dans le renforcement du commerce extérieur ivoirien et le développement des échanges régionaux.