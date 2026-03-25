Cote d'Ivoire: BTP ivoirien - Un annuaire inédit pour connecter, structurer et booster tout un secteur

Le secteur du Bâtiment et des Travaux Publics (BTP) en Côte d'Ivoire franchit un cap important dans sa structuration. Le Groupement Ivoirien du Bâtiment et des Travaux Publics (GIBTP) a procédé, ce mardi 24 mars 2026, à l'hôtel Palm Club de Cocody, à la présentation officielle et à la remise du tout premier Répertoire des acteurs du BTP de Côte d'Ivoire.

Cette initiative ambitieuse vise à renforcer la visibilité et la crédibilité des entreprises évoluant dans ce secteur stratégique pour le développement économique du pays. Véritable outil de référence, ce répertoire est le fruit de 18 mois de travail rigoureux, incluant la collecte, la vérification et la consolidation de données, sous la coordination technique de l'entreprise Clés Contact Communication (CCC).

L'ouvrage, riche de plus de 300 pages et tiré à 5 000 exemplaires, est distribué gratuitement. Il recense plus de 3 000 entreprises, structures et organisations opérant dans le domaine du BTP en Côte d'Ivoire. Au total, 78 sous-secteurs y sont représentés, offrant une cartographie complète et détaillée des métiers du bâtiment et des travaux publics.

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Au-delà des données techniques, le document met également en lumière 45 acteurs majeurs du secteur à travers des présentations valorisant leur expertise, ainsi que huit entretiens jugés hautement instructifs. Un éditorial d'orientation et plusieurs pages dédiées au GIBTP viennent enrichir cet outil conçu pour répondre aux besoins des professionnels comme des décideurs.

Conscients du rôle central de l'administration publique et des collectivités territoriales dans la commande des travaux d'infrastructures, les initiateurs ont associé à cette cérémonie l'Assemblée des Régions et Districts de Côte d'Ivoire (ARDCI) ainsi que l'Union des Villes et Communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI). L'objectif est clair : mettre à la disposition de ces institutions un outil fiable pour faciliter la sélection des prestataires et améliorer la qualité des projets d'aménagement à travers le pays.

Créé en 1932, le GIBTP, principale organisation professionnelle du secteur, poursuit ainsi sa mission de promotion et de défense des intérêts des acteurs du BTP. À travers ce répertoire, il entend également renforcer la compétitivité des entreprises ivoiriennes sur les marchés régional et international.

Pour sa part, Clés Contact Communication, forte de plus de dix années d'expérience dans la communication et l'édition, confirme son expertise en accompagnant la réalisation de cet ouvrage d'envergure.

Avec cette première édition du Répertoire des acteurs du BTP, la Côte d'Ivoire se dote d'un outil structurant, appelé à devenir un levier essentiel pour la modernisation et la dynamisation du secteur.