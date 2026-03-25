Cote d'Ivoire: Cohésion nationale - Belmonde Dogo renforce les capacités des acteurs

24 Mars 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté réaffirme sa détermination à consolider durablement la cohésion nationale.

Le gouvernement renforce son dispositif en faveur de la paix sociale. Le mardi 24 mars 2026, une cérémonie de remise d'équipements s'est tenue au cabinet à la Tour A au Plateau, au profit du ministère de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté.

Cette initiative, portée par le Projet d'appui au renforcement de la cohésion nationale et de la réconciliation (Parcnr) avec l'appui du Pnud, vise à améliorer les capacités opérationnelles des structures en charge de la cohésion sociale.

Au total, une direction générale, deux directions centrales et dix directions régionales ont bénéficié de cet appui en matériel technique, logistique et supports de visibilité, traduisant la volonté du ministère de moderniser ses services et d'optimiser ses interventions au profit des populations.

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Les dotations comprennent notamment un véhicule pour la Direction générale de la Cohésion nationale, des ordinateurs de dernière génération, des imprimantes, des vidéoprojecteurs ainsi que du matériel de sonorisation. Ces outils permettront d'améliorer la qualité du service public et de renforcer l'efficacité des actions sur le terrain.

La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Myss Belmonde Dogo, a salué une action en phase avec la vision gouvernementale : « La cohésion sociale demeure un impératif qui exige vigilance et moyens adaptés ».

Myss Belmonde Dogo a rappelé que, malgré un climat globalement apaisé, « la paix reste fragile et nécessite une attention constante face aux nouvelles formes de conflits ».

Réaffirmant l'ambition de bâtir une administration moderne et efficiente, la ministre a invité les bénéficiaires à faire un usage responsable des équipements mis à leur disposition.

Le coordonnateur du Parcnr, Adjéi Maurice, a, pour sa part, souligné que l'action du projet s'inscrit dans « une logique axée sur les résultats », avec des perspectives incluant des formations et l'appui aux acteurs locaux.

Au nom des structures bénéficiaires, Kouakou N'Guessan Serge, directeur régional du Cavally, a exprimé sa reconnaissance et salué « un acte fort », tout en s'engageant à une gestion rigoureuse du matériel.

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