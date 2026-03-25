Cote d'Ivoire: Présidence du Cndh-CI - Namizata Sangaré s'en va

C'est un tournant majeur pour le Conseil des droits de l'Homme en Côte d'Ivoire. L'institution a procédé, ce 24 mars, à l'élection de son nouveau bureau exécutif. Dr Adjélou Christian Arnaud, enseignant-chercheur, succède à Mme Namizata Sangaré pour un mandat de six ans.

Selon le nouveau président du Cndh, son ambition est de renforcer l'impact du Conseil sur le terrain des droits de l'Homme. Parmi ses priorités, figure notamment la dynamisation du volet environnemental, dans un contexte où le changement climatique affecte durablement les droits des populations en les exposant à diverses vulnérabilités.

Le nouveau président bénéficierait d'une légitimité bâtie sur des années d'engagement en faveur de la justice et de la gouvernance. Sous sa direction, le Conseil entend intensifier ses missions de veille, d'alerte et de conseil.

Par ailleurs, l'élection de M. Bamba Drissa à la vice-présidence traduit une volonté d'ouverture. Selon l'organisation, son expertise de terrain permettra de maintenir les préoccupations réelles des populations et des Organisations de la société civile (Osc) au coeur des priorités du Conseil.

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De son côté, Arsène Néné Bi, en tant que secrétaire exécutif, apportera sa rigueur académique et sa solide expérience en matière de droits de l'Homme, souligne l'institution.