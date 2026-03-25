Cote d'Ivoire: Lutte contre la contrefaçon à Abidjan - 275 balles de pagnes frauduleux saisies

Le Comité national de lutte contre la contrefaçon (Cnlc), avec l'appui de la gendarmerie nationale, a procédé, le jeudi 5 mars 2026, à l'interception d'un véhicule en provenance du Togo et à destination d'Adjamé, lors d'un contrôle routier. L'information a été donnée par Police Secours sur sa plateforme.

Selon les informations recueillies, l'intervention fait suite à une alerte ayant conduit les équipes sur le terrain pour immobiliser le véhicule en vue d'une vérification approfondie. Le contrôle a permis de découvrir à bord 275 balles de pagnes, chacune contenant environ 600 yards de tissu. L'ensemble de la cargaison a été identifié comme étant constitué de produits contrefaits.

D'après la coordinatrice du Cnlc, la valeur totale de cette saisie est estimée à plus de 137 millions de Fcfa. Les pagnes saisis ont été placés sous scellés, en attendant les suites judiciaires.

Le Comité national de lutte contre la contrefaçon, dirigé par Géneviève Diakité, poursuit ainsi ses efforts pour la protection des marques et des créations textiles fabriquées en Côte d'Ivoire, tout en renforçant les dispositifs de contrôle face à un phénomène en constante évolution.

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Les autorités, quant à elles, entendent, à travers cette opération, réaffirmer leur engagement dans la lutte contre la contrefaçon, un fléau qui porte atteinte à l'économie nationale, aux entreprises locales ainsi qu'aux consommateurs.