Cote d'Ivoire: Musique urbaine/Hip-Hop Ivoire Trophy Awards 2026 - La troisième édition prévue le 24 avril

Lancée à Abidjan-Cocody le 22 mars 2026, la troisième édition des Hip-Hop Ivoire Trophy Awards se tiendra le 24 avril 2026, avec l'objectif de célébrer l'excellence et de révéler de nouveaux talents du rap ivoirien.

À Abidjan, les sonorités urbaines montent déjà en puissance, annonçant le retour d'une cérémonie de distinction où talent et créativité s'affrontent pour la consécration.

Face à la presse, le dimanche 22 mars 2026, le commissaire général Malick Diom's a dévoilé les grandes lignes de cette cérémonie dédiée à la valorisation du hip-hop ivoirien. « Le hip-hop fait partie de notre culture depuis 40 ans », a-t-il souligné, rappelant l'engagement des organisateurs à accompagner son évolution.

Cette édition met en compétition des artistes et des acteurs culturels dans 23 catégories. Au-delà des rappeurs, des arrangeurs, beatmakers, managers et producteurs seront également distingués. En marge de cette cérémonie, des prix honorifiques seront décernés aux contributeurs de l'ombre afin de célébrer les 40 ans du hip-hop ivoirien.

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« Les critères seront axés sur le nombre de streams (25 %), le nombre de vues sur YouTube (20 %), 30 % pour le vote en ligne, 15 % pour le vote du public sur place dans la salle et les chiffres des activités (15 %) des artistes, incluant les concerts... », précise le promoteur de l'événement.

Le public pourra voter en ligne pour soutenir ses favoris via yomiye.com.

Après les sacres de Didi B en 2023 et Jojo le Barbu en 2021, l'événement confirme son rôle de vitrine et de tremplin du rap ivoirien.