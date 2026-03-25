Sénégal: Tuberculose à Tambacounda - Des progrès encourageants, mais un dépistage à renforcer

Hier, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la tuberculose, le point focal regional de Tambacounda, Samba Ndiaye a dressé un bilan contrasté de la situation dans la région. À Tambacounda, la lutte contre la tuberculose montre des progrès, mais des défis subsistent, surtout dans le dépistage.

Selon M. Ndiaye, 315 cas ont été détectés cette année sur 420 attendus, ce qui révèle un besoin de renforcer la recherche de cas. La tuberculose multirésistante reste une préoccupation, souvent liée à l'abandon du traitement, favorisant la propagation de la maladie.

À en croire M. Ndiaye, les difficultés d'accès dans cette vaste région compliquent le suivi des patients, malgré l'appui des organisations communautaires qu'il n'a pas manqué de saluer les efforts.

L'essentiel des cas est enregistré au niveau du district sanitaire, principal centre de référence où sont transférés les patients.

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Cependant, des avancées sont notées. En effet dans la commune de Tambacounda, les décès ont diminué, passant de 8 l'année dernière à 3pour cette année grâce à une meilleure prise en charge et coordination des structures de santé notamment le centre de santé et l'hôpital régional.

Pour améliorer la situation, les autorités envisagent l'utilisation d'une radiographie mobile et appellent les populations à se faire consulter en cas de toux persistante.