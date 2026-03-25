Congo-Brazzaville: Insertion des jeunes - Précieux Massouemé estime que le président Denis Sassou N'Guesso a été mal compris

Le coordonnateur de Brazzaville international leadership youth forum (Bilyf), Précieux Massouemé, au cours d'un échange avec la presse, a expliqué que les propos tenus par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, lors de son meeting de camapagne à Djambala, chef-lieu du département des Plateaux, concernant l'intégration des jeunes à la fonction publique, ont été mal interprétés par certains Congolais, jusqu'au point de faire un tollé dans l'opinion.

L'une des forces mobilisatrices en faveur du président candidat lors de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars derniers, Précieux Massouemé pense que le président réélu a été mal compris par certains compatriotes. « Parlons en langage de vérité, le président Denis Sassou N'Guesso a voulu juste dire aux jeunes de se prendre en charge, ce n'est pas pour les délaisser. Non. Il a voulu juste dire à la jeunesse de prendre des initiatives privées, donc d'aller vers l'autonomisation, de se lancer dans l'entrepreneuriat pour que les pouvoirs publics qui ont mis des mécanismes en place puissent les accompagner », a expliqué le coordonnateur de Bilyf.

En effet, le gouvernement a mis en place quatre entités considérées comme des acteurs clés de l'écosystème entrepreneurial et de l'emploi en République du Congo pour dynamiser le secteur privé et l'insertion des jeunes. Il s'agit notamment du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des petites et moyennes entreprises, de l'Agence congolaise pour la création des entreprises, du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage; et de l'Agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises.

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« On parle des initiatives privées parce que les grandes nations qui aspirent au développement passent par l'entrepreneuriat, donc on doit inciter les jeunes à entreprendre. Voilà le sens de l'expression se prendre en charge. Ce n'est pas délaisser les jeunes. Cela a été mal interprété, parce que la fonction publique aujourd'hui ne peut plus prendre tout le monde. Donc, il faut emmener les jeunes à vouloir être autonomes tout en les accompagnant avec les mécanismes qui sont mis en place par les pouvoirs publics pour leur permettre d'être des véritables acteurs », a insisté Précieux Massouemé.

Selon lui, les jeunes doivent aujourd'hui se lever, se construire, se prendre en charge tout en attendant l'accompagnement des pouvoirs publics qui doivent l'intensifier pour leur permettre d'être des acteurs de développement. « Le président réélu a une vision qu'il veut mettre en place pour les jeunes afin de leur permettre d'être des véritables acteurs du développement du pays. Nous avons vu comment le taux de bénéficiaires a augmenté en cinq ans. Cela veut dire que dans les cinq prochaines années, il va encore augmenter. Je vous jure que les jeunes congolais, chaque jour qui passe, font de la créativité. Ils ont du potentiel, de l'énergie à revendre, mais ils ont seulement besoin d'être accompagnés, structurés et qu'on leur montre le chemin à suivre », a-t-il justifié. Il a précisé que le pays ne fera pas du surplace, d'autant plus que la jeunesse qui représente près de 70% de la population est l'avenir du Congo.

Traduire les résultats de la présidentielle dans les faits

S'agissant de la réélection de Denis Sassou N'Guesso avec 94, 82%, le coordonnateur de Bilyf a indiqué que ce plébiscite qui démontre l'adhésion nationale à la vision du président sortant doit être traduit dans les faits sur le terrain. D'après lui, le président réélu était le meilleur choix de la jeunesse puisqu'il remplissait tous les critères. « Dites-moi, des sept candidats en lice, qui remplissait les critères?

Est-ce que le Congo avait encore besoin d'un novice ou d'un expérimenté à un leadership charismatique? C'est Denis Sassou N'Guesso. Donc, pour tous ceux qui l'ont choisi, c'est une évidence. Nous avons tous vu une campagne bien organisée, bien structurée et bien menée. Il a parcouru l'ensemble des départements. Aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être fiers de ce résultat qui prouve à suffisance que Denis Sasou N'Guesso porte la vision globale d'un Congo qui se tourne vers l'avenir », a-t-il commenté.

Membre du Comité central du Parti congolais du travail, Précieux Massouemé pense qu'il est temps de traduire ce résultat dans les faits pour la réussite du nouveau quinquennat. Comparant la campagne de l'élection présidentielle de 2026 à celle de 2021, il a retenu une grande différence. La campagne de 2026 a confirmé la place de Denis Sassou N'Guesso parmi des grands leaders africains. Le président réélu a mené, a-t-il dit, une campagne d'une manière scientifique : structurée, organisée, avec tous les moyens sur l'innovation, la technologie, le numérique.

Le coordonnateur de Bilyf est, enfin, confiant que le nouveau quinquennat du chef de l'Etat sera une réussite, parce que toutes les bases ont été posées dès le précédent qui vient de s'achever.