Cote d'Ivoire: Sécurité - Yamoussoukro au coeur d'une réflexion pour une police plus efficace et proche des populations

La capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro, a servi de cadre, le 23 mars 2026, à un important séminaire de réflexion organisé par les services de la Police nationale. Cette rencontre d'envergure, consacrée au renforcement de l'efficacité des forces de sécurité, s'inscrit dans une dynamique d'adaptation aux défis sécuritaires contemporains et de consolidation de la paix sociale.

Réunissant des responsables et acteurs clés du dispositif sécuritaire, ce séminaire vise à passer en revue les mécanismes actuels de maintien de l'ordre, à améliorer la coordination entre les différentes unités opérationnelles, mais également à promouvoir une police de proximité plus efficace. Les travaux portent aussi sur l'anticipation des menaces émergentes, dans un contexte marqué par l'évolution rapide des formes de criminalité, ainsi que sur la modernisation des pratiques et outils sécuritaires.

Représentant le Maire Kouassi Kouamé Patrice, le Conseiller municipal et Officier d'État civil, Gaumont Félicien, a salué la tenue de ces assises dans la capitale politique. Il a exprimé la fierté de la municipalité d'accueillir un tel rendez-vous stratégique, tout en mettant en avant l'engagement de la ville en faveur de la stabilité nationale. « Yamoussoukro se veut garant de la paix, de la cohésion et de la stabilité », a-t-il déclaré, soulignant la volonté des autorités locales de soutenir les forces de l'ordre dans leur mission régalienne.

Dans son intervention, Gaumont Félicien a également insisté sur l'importance d'une collaboration étroite entre les populations et les services de sécurité. Selon lui, la consolidation d'un climat de confiance mutuelle constitue un levier essentiel pour prévenir les tensions et garantir une sécurité durable. Il a, à cet effet, réaffirmé la disponibilité de la municipalité à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer la tranquillité publique.

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La cérémonie a été rehaussée par la présence du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Général de Corps d'Armée Vagondo Diomandé, traduisant l'importance stratégique accordée à cette rencontre. Prenant la parole, le ministre a appelé les forces de police à une adaptation permanente de leurs méthodes face aux nouvelles formes de criminalité, notamment celles liées aux technologies et aux réseaux organisés.

Il a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de renforcer la confiance entre la police et les citoyens, condition indispensable pour une efficacité accrue des actions de terrain. « Une police performante est avant tout une police proche des populations », a-t-il souligné, invitant les participants à faire preuve de créativité et de pragmatisme dans leurs réflexions.

Le ministre a également exhorté les différents responsables à formuler des recommandations concrètes et opérationnelles, susceptibles d'améliorer durablement les performances des services de sécurité sur l'ensemble du territoire national.

Au terme de ce séminaire, les conclusions attendues devraient permettre de doter la Police nationale de stratégies renouvelées, mieux adaptées aux réalités actuelles, et capables de garantir une sécurité renforcée pour les citoyens. À travers cette initiative, Yamoussoukro confirme ainsi son rôle de centre névralgique des grandes réflexions nationales, notamment en matière de paix et de stabilité.