Cote d'Ivoire: Concours professionnels exceptionnels - 100 postes d'administrateurs civils disponibles

La Fonction publique ivoirienne recrute via un concours professionnel exceptionnel d'accès à l'emploi d'administrateur civil, souligne le ministère d'Etat, ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration.

Pour cette session, ce sont 100 postes budgétaires de grade A4 qui sont disponibles. Les inscriptions qui se déroulent du lundi 16 mars au jeudi 30 avril 2026, se font sur le site du ministère : www.fonctionpublique.gouv.ci.

Peuvent faire acte de candidature, les attachés administratifs et les attachés de direction justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans les fonctions de sous-directeurs ou assimilés au 31 décembre 2025 ; les attachés administratifs et les attachés de direction justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans les fonctions de chef de service ou chargé d'études ou assimilés au 31 décembre 2025 et titulaires du Brevet du cycle moyen supérieur de l'Ecole nationale d'administration (Ena) ou d'une Maîtrise obtenue avant le 28 mars 2024 ou d'un Master.

Les candidats doivent être âgés de 56 ans au plus au 31 décembre 2025 et totaliser au moins 5 ans d'ancienneté dans le grade A3 au 5 janvier 2026. En outre, les candidats ne doivent pas faire valoir leurs droits à la retraite avant le 1er janvier 2029.

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A l'inscription, ils devront obligatoirement joindre en ligne la version numérique de l'acte de nomination ou de titularisation ou de promotion du candidat dans le grade A3 ; l'acte de nomination dans la fonction occupée ; le diplôme requis ; le certificat de première prise de service ou le certificat de prise de service dans le grade A3 ; le reçu et l'attestation de non-sanction disciplinaire de l'année 2026 ; l'attestation de présence au poste de l'année 2026 signée par le supérieur hiérarchique du candidat et la carte ou le récépissé d'enrôlement Cmu.

Les frais d'inscription restent inchangés à 23 500 Fcfa et le kit numérique à 7 500 Fcfa, payables en ligne. La prise de vue (photo d'identité numérique) se fait dans la période des inscriptions dans les directions régionales de la fonction publique d'Abidjan, Abengourou, Bondoukou, Bouaké, Daloa, Gagnoa, Korhogo, Man, San Pedro et Yamoussoukro. A noter que les épreuves porteront sur les finances publiques (coefficient 2), le management des organisations publiques (coefficient 2) et la rédaction administrative (coefficient 3).