Cote d'Ivoire: Pâques 2026 dans le Gbêkê - Les premières journées culturelles célébrées à Botro en présence du vice-Premier ministre Téné Birahima Ouattara

Le Conseil régional de Gbêkê a décidé d'innover en réunissant ses filles et fils cette année pour célébrer la fête de Pâques, le dimanche 5 avril 2026, à Botro, à travers les premières Journées culturelles de Gbêkê, dénommées « Racines vivantes ». L'information a été donnée le mardi 24 mars 2026, à Abidjan-Plateau, par Jacques Konan Assahoré, l'initiateur, au cours d'une rencontre avec les cadres et les chefs traditionnels de Botro.

Pour cette première édition, le thème retenu est : « Le retour à nos sources ». Selon l'initiateur de ces journées culturelles, le président du Conseil régional de Gbêkê, Jacques Konan Assahoré, par ailleurs ministre des Eaux et Forêts, l'objectif est de faire la promotion du patrimoine culturel et des langues traditionnelles, en les inculquant aux jeunes générations.

« Nous sommes en train de parler de culture alors que nous nous exprimons en français. C'est déjà un biais. Nos enfants aujourd'hui ne parlent pas nos langues ; nos cultures ont presque disparu, à commencer par le respect dû aux aînés, qui n'existe même plus », a-t-il déploré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

C'est pourquoi, dit-il, il faut redresser les choses. « Il faut organiser des Pâques, mais des Pâques thématiques », a justifié Jacques Konan Assahoré, soulignant que ce sont les traditions qui tiennent les communautés. « Si nos traditions disparaissent, nous-mêmes disparaîtrons. Et ce n'est pas exagéré, car d'ici 50 ans, vous verrez que si nous continuons sur cette voie, nos langues vont disparaître. Je ne veux pas que cela arrive », a poursuivi le promoteur. Pour lui, les cultures doivent vivre.

Cet événement est placé sous le haut patronage du vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara ; sous le patronat d'Amedé Koffi Kouakou, ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité ; sous le parrainage de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, et sous la présidence de Jean-Claude Kouassi, ancien ministre-gouverneur.

« Mais nous avons voulu donner une dimension plus large à l'événement en invitant des personnalités de premier rang telles que le ministre d'État, conseiller spécial du Président de la République, Kobenan Kouassi Adjoumani ; le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana ; la maire d'Arrah, Harlette Badou ; l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire et le Représentant résident de l'Unfpa », a précisé Jacques Konan Assahoré, soulignant le caractère international de l'événement.

C'est pourquoi il lance un appel aux cadres de Botro, à la cohésion sociale, à l'entente, à la fraternité et à la mobilisation, en vue de faire de cet événement un succès éclatant. « Cela va de l'image de notre capitale départementale », dit-il. Aussi assure-t-il que le vice-Premier ministre rencontrera la chefferie et les cadres. « Je veux qu'il y ait un héritage pour Botro, c'est-à-dire qu'après l'événement, Botro bénéficie de quelque chose », a insisté Jacques Konan Assahoré.

Cette fête sera meublée, entre autres, d'un concours d'expression orale qui consistera à traduire une phrase en baoulé, de concours de danse pour les quatre départements (Botro, Béoumi, Sakassou et Bouaké) et d'un défilé en tenue traditionnelle (20 personnes par département).

À en croire le ministre des Eaux et Forêts, 15 maires ont confirmé leur présence à cet événement. « Il y aura un déjeuner-discussion avec les autorités à la préfecture. Un chapiteau de mille places sera installé, étant donné que les 771 chefs de Gbêkê seront présents. Puis, on passera à la place publique pour les différentes allocutions. Et après la partie officielle, il y aura un bal poussière de 18 heures jusqu'à l'aube, avec des artistes de renom tels que N'Guess Bon Sens, Amani Djoni... », dit-il.

Le doyen des cadres de Botro, Kouamé Kra Joseph, a assuré le président du Conseil régional de Gbêkê de son soutien et de celui des cadres. « Aujourd'hui, ceux qui veulent se replier sur eux-mêmes se trompent. Nous sommes dans un monde ouvert. Lorsque le ministre décide d'associer tous les frères de Gbêkê à une telle cérémonie, c'est une bonne initiative », a déclaré le cadre du Pdci-Rda, qui ne voit pas d'inconvénient à prendre part à cette cérémonie.