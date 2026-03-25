Addis-Abeba — Addis-Abeba connaît une profonde mutation grâce à un vaste programme d'infrastructures urbaines destiné à renforcer son attractivité, son inclusivité et sa compétitivité internationale, a affirmé la maire Adanech Abiebie.

S'exprimant lors du Forum Italie-Éthiopie consacré aux infrastructures et à la régénération urbaine, la maire d'Addis-Abeba a mis en avant l'ampleur des projets en cours, allant de la construction de bâtiments modernes au développement des réseaux de transport, en passant par l'aménagement des zones riveraines, qui contribuent à transformer en profondeur la capitale et à améliorer les conditions de vie de ses habitants.

Elle a affirmé que la ville s'engage dans la construction d'un environnement urbain à la fois inclusif, agréable et compétitif à l'échelle internationale, en veillant à ce que cette transformation bénéficie à l'ensemble de la population.

Elle a également souligné que le développement des infrastructures constitue un pilier central de la vision stratégique à long terme de la capitale.

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Selon la maire, la dynamique de développement rapide d'Addis-Abeba s'inscrit dans l'ambition plus large de l'Éthiopie de promouvoir la prospérité, la capitale servant de référence en matière de transformation urbaine tant au niveau national qu'international.

Elle a ajouté que ces efforts contribuent à stimuler les investissements, à dynamiser les échanges commerciaux et à renforcer les partenariats institutionnels.

Insistant sur le rôle du secteur privé, elle a lancé un appel aux investisseurs internationaux, en particulier aux entreprises italiennes, afin qu'ils prennent part activement à cette transformation.

De son côté, l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Sem Fabrizi, a salué le rythme soutenu du développement d'Addis-Abeba, soulignant que peu de villes dans le monde connaissent une telle intensité de chantiers.

Se référant à des indicateurs internationaux comme le « Crane Index », il a estimé que la capitale figurerait parmi les villes les plus dynamiques au monde en matière d'activité de construction.

Il a par ailleurs mis en avant la solidité des relations entre l'Éthiopie et l'Italie, exprimant sa confiance dans le fait que ce forum permettra de renforcer les partenariats, d'encourager les investissements et de consolider la coopération dans les domaines des infrastructures et du développement urbain.

Organisé par le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, représenté par la vice-ministre Maria Tripodi, en collaboration avec l'ambassade d'Italie à Addis-Abeba et l'Agence italienne pour le commerce, cet événement de haut niveau a rassemblé des responsables gouvernementaux, des acteurs clés ainsi que des dirigeants du secteur privé éthiopien et italien.

Le forum a réuni des représentants de premier plan, notamment de la mairie d'Addis-Abeba, du ministère des Finances et du ministère du Développement urbain et des Infrastructures, ainsi qu'environ 25 entreprises italiennes et des associations sectorielles.

Les discussions portent principalement sur des secteurs stratégiques tels que les infrastructures de transport, la logistique, le développement urbain, les infrastructures hydrauliques et les projets énergétiques.

Enfin, le forum met en lumière le savoir-faire italien en matière d'ingénierie, de technologies de construction et de régénération urbaine, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de collaboration avec les investisseurs, les institutions et les promoteurs locaux.